Gilets jaunes : un cahier de doléances dans le hall de la mairie à Couëron (44)

En attendant le débat national organisé par la commission nationale du débat public et face à la demande de ses concitoyens, le maire de Couëron (44), commune de 21 150 habitants, a ouvert un cahier de doléances. Aucune action de gilets jaunes dans cette ville péri-urbaine mais des revendications.

A Couëron le cahier de doléances est juste à côté du bureau de l'agent d'accueil, Virginie.

On reçoit deux à trois personnes par jour qui nous demandent le cahier de doléances. On les invite à s'installer et ils écrivent leurs messages"