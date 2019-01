Gilets Jaunes : un débat sur le RIC organisé ce jeudi à Anjoutey

Anjoutey, France

"Qu'est-ce que le RIC, Référendum d'Initiative Citoyenne ? Comment en faire un outil de consultation du Peuple par le Peuple pour l'intérêt général et la justice pour tous ?". Tel est le thème de la soirée d'information organisée ce jeudi 3 janvier à partir de 20h30 à Anjoutey, à la salle Roger Goessel.

Invitation lancée sur Facebook

L'invitation à ce débat a été lancée sur facebook par David Tripard, 45 ans, dessinateur-illustrateur de profession, un habitant d'Anjoutey, dans le Territoire de Belfort, originaire lui-même de Franche-Comté. Cet internaute a créé dès 2014 la page facebook "SVD - Sentier Vers la Démocratie".

David Tripard se présente comme un soutien des gilets jaunes. "Il m'arrive d'aller au rond-point des Errues (à Menoncourt) mais je suis surtout actif sur les réseaux sociaux", explique-t-il à France Bleu Belfort Montbéliard. Il est à l'origine de cette soirée d'information "avec deux amis rencontrés sur le rond-point".

Remettre le citoyen au cœur de l'action politique"

Pourquoi organiser ce débat ? "Les Gilets Jaunes ont engagés un mouvement beaucoup plus fort que ce qu'ils imaginent". David Tripard estime que c'est désormais à chacun de s'emparer du sujet pour "remettre le citoyen au cœur de l'action politique". Comment faire pour renforcer l'action citoyenne ? "Par la démocratie directe ou par des commissions de citoyens tirés au sort par exemple", explique-t-il.

"Avec les gilets jaunes il y a une conscience citoyenne qui a émergé" Copier

Lors de cette soirée d'information, "on va réfléchir un petit peu sur ce qu'on souhaite du RIC, ce qu'on ne souhaite pas non plus, et on va essayer de réfléchir à _des règles telles qu'elles devraient être écrites dans la Constitution_, c'est un petit exercice qu'on va faire tous ensemble (...) qu'on soit ou non gilet jaune, il faut qu'on profite de ce qui se passe pour faire avancer la démocratie".