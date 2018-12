Gilets Jaunes : un dimanche très calme de questionnements en Auvergne

Clermont-Ferrand, France

Ils auraient voulu réaliser une action au sommet du Puy-de-Dôme, mais la météo en a décidé autrement. Les Gilets Jaunes ont donc mené leur journée calme mais habituelle, après trois semaines de mobilisation. Les points de barrages filtrants étaient toujours les mêmes, autour du péage de Gerzat, de Riom ainsi qu'à Issoire ou encore Thiers et Lezoux. Seule nouveauté : cette dizaine de Gilets Jaunes qui s'est retrouvée en début d'après-midi au niveau du rond-point de l'entrée d'Ikea à Clermont-Ferrand. Ils obligeaient les automobilistes à faire un léger détour pour rejoindre une autre entrée accessible.

Des actions symboliques à mener

Pour Lionel, cette action symbolique est importante. "Ce sont les grosses entreprises et les gros groupes qui prennent le pognon" dit-il. C'était le cas aussi des dernières actions au dépôt pétrolier de Cournon, qui a occasionné le blocage de 200 poids-lourds. "Les transporteurs étaient à nos côtés, ils comprenaient très bien pourquoi on bloquait" explique Stanislas, qui a participé au blocage ces derniers jours. "On ne bloque pas les infirmières qui vont travailler, les ouvriers qui travaillent la nuit, on laisse circuler les véhicules qui transportent des médicaments. "

"On essaye de s'organiser pour qu'il y ait le moins de gêne possible pour les particuliers" - Stanislas, gilet jaune depuis le 17 novembre

Ce discours était porté par la plupart des gilets jaunes ce week-end, lors de la marche pacifique organisée dans les zones commerciales de Clermont-Ferrand. Il pose une question à laquelle les Gilets Jaunes du 63 devront répondre : comment se structurer ? Faut-il un porte-parole afin de rencontrer les politiques et les médias ? Sur ce point, nul doute que les avis risquent d'être tranchés.

Les automobilistes arrêtés par les Gilets Jaunes lors de la manifestation samedi © Radio France - Mickaël Chailloux

12 interpellations au Puy-en-Velay

En Haute-Loire, en revanche, la situation reste toujours chaotique après la nuit dernière au Puy-en-Velay,. La préfecture a été incendiée et 18 gendarmes ou policiers ont été blessés par des individus habillés en gilets jaunes. La police judiciaire a été saisie par le procureur de la République pour mener les enquêtes. Il devrait donc y avoir une suite judiciaire à ces événements. Pour rappel, la préfecture fait état de 12 interpellations samedi soir.

Communiqué de presse de M. le Préfet

Mouvement « Gilets jaunes »

bilan de la journée du samedi 1er décembre 2018

Pour pouvoir le lire, cliquer sur https://t.co/Bf9FsOKbOMpic.twitter.com/A7jVkjFjLT — Préfet de la Haute-Loire (@Prefet43) December 2, 2018

D'ores-et-déjà, le maire de la commune Michel Chapuis a condamné "avec fermeté" ces actes, tout en dénonçant "l'absence de réponses aux revendications des Gilets Jaunes par le gouvernement". Quant à l'ancien maire Laurent Wauquiez, il a déclaré sur TF1 que "ceci n'est pas la Haute-Loire". La ministre de la cohésion des territoires Jacqueline Gourault était attendue sur place à 18 heures, elle qui devait se rendre ce lundi en Auvergne, à Issoire et Clermont-Ferrand.