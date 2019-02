"Gilets jaunes" : un samedi sans manifestation au Mans, "ça serait bien" pour les commerçants

Le Mans, France

Pas d'appel officiel à manifester dans les rues du Mans pour ce samedi 9 février, acte 13 du mouvement des "gilets jaunes". Des appels à rassemblement ont été lancés dans d'autres lieux sarthois, dès 8 heures sur le rond-point de Mareschéau, et à 14 heures sur le rond-point de Montabon. Un barbecue est aussi prévu à 12 heures à Voivres-lès-le-Mans sur le rond-point près de la plateforme logistique de Mr. Bricolage.

Alors, aura-t-on un samedi calme au Mans, le premier depuis des semaines ? "Ce serait bien !", s'exclame Méline, une vendeuse dans une boutique de cosmétiques, rue des Minimes. "Qu'ils continuent à manifester, d'accord, mais pas de la façon dont ça s'est passé depuis un mois et demi."

Stopper les commerces n'est pas une solution

Les derniers samedis, Méline a ressenti "une tension", "on est aux aguets tout le temps" : "On a eu de la "lacrymo" dans le magasin, on s'est enfermé avec plusieurs clients. C'était compliqué à gérer. C'est vrai qu'on en a tous un peu marre", admet-t-elle. "On ne dit pas qu'il ne faut pas manifester, mais on dit que les commerçants à côté en souffrent, et qu'on n'est pas tous des multinationales qui peuvent se permettre de fermer à toute heure, ça n'est pas possible."

Il n'y a pas de soucis, qu'ils soient dans les rues, d'accord, mais pas que ça dégénère comme ça tous les samedis

"Ils ne se rendent pas compte des dégâts que ça peut faire"

"Ça a été des périodes compliquées, on ne va pas se le cacher", admet Angélique, une vendeuse du centre-ville. "On avait un peu la boule au ventre en allant travailler, ça n'est pas facile avec les clients. En tant que vendeuse, forcément, on est obligé d'avoir le sourire, de les réconforter, mais il y a beaucoup de peur chez la clientèle", affirme-t-elle. "C'est important le samedi chez nous, au cœur du centre-ville comme ça, c'est notre chiffre d'affaire !

On comprend les "gilets jaunes", moi je suis pour, sauf qu'ils ne se rendent pas compte des dégâts que ça peut faire, parce qu'on peut perdre notre métier

Un appel à une manifestation régionale est également lancé à Saumur. Des "gilets jaunes" ont aussi prévu de se réunir sur le rond-point de l'Océane au Mans, en zone-nord.