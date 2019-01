Gilets jaunes : une centaine de femmes rassemblées à Nancy devant la gare

Au lendemain d’une manifestation tendue dans les rues de Nancy, une centaine de femmes, baptisées les «amajaunes», se sont réunies devant la gare. Un mouvement qui se veut exclusivement féminin et pacifique où les revendications multiples tournent autour du pouvoir d’achat.

Nancy, France

La manifestation a été déclarée en préfecture et les forces de polices chargées d’encadrer le rassemblement statique de Nancy étaient discrètes ce dimanche après-midi contrairement à la veille où plusieurs milliers de «gilets jaunes» se sont confrontés à des centaines de policiers et gendarmes.

Une petite centaine de femmes a répondu à l’appel des «amajaunes» lancé sur Facebook, à l’image du mouvement parisien. Devant la gare de Nancy, ces femmes – qui étaient nombreuses à avoir manifesté la veille au milieu des lacrymogènes – ont voulu montrer un visage plus apaisé que les hommes, largement majoritaires samedi.

Des prises de parole libres pour défendre le pouvoir d'achat ou l'écologie, fustiger les banques et les privilèges ou encore parler du droit des enfants. Une dizaine de femmes ont organisé ce rassemblement et ont promis de renouveler l’événement. En revanche, les «amajaunes» de Nancy n’ont pas encore décidé collectivement de participer ou non au grand débat proposé par le président de la République, Emmanuel Macron.