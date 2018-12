Gilets jaunes : vers un acte V ce samedi 15 décembre, le gouvernement espère "moins de manifestations"

Y aura-t-il un acte V ce samedi 15 décembre ? Après la manifestation de samedi dernier et les annonces d'Emmanuel Macron lundi soir, les gilets jaunes semblent vouloir continuer leurs actions à Paris et dans les autres villes de France comme en Corse, dans la Somme et à Tours par exemple.

Plusieurs événements "Acte V" sur Facebook

Comme d'habitude depuis le début du mouvement il y a un mois le samedi 17 novembre, plusieurs événements sont créés sur Facebook. La plus populaire, et la plus classique, sera la marche sur les Champs-Élysées intitulée "Acte 5 : Macron Démission" qui regroupe déjà près de 10.000 participants et 62.000 intéressés.

D'autres regroupent aussi des milliers de personnes intéressées comme "Acte V : résistance !!" et "Acte V le peuple contre attaque".

Le gouvernement espère "moins de manifestations ce week-end"

Le secrétaire d'État à l'Intérieur Laurent Nuñez a dit mercredi "espérer qu'il y aura moins de manifestations". Il compte sur une "responsabilité générale" des Français pour ne pas "mobiliser autant d'hommes" que samedi dernier notamment après l'attaque mortelle de Strasbourg.

"Aucune interdiction de manifester au niveau national n'a été prise", a-t-il affirmé. "Nous n'en sommes pas là. La mesure qui a été prise, c'est l'interdiction de manifestation à Strasbourg uniquement", a-t-il déclaré sur France Inter.

"Avec les annonces (d'Emmanuel Macron), les ouvertures qui ont été faites et la phase de dialogue qui doit s'ouvrir, on espère que les appels à manifester seront moins suivis, voire n'existeront plus. Il y a eu une revendication, elle s'est exprimée, elle a été entendue. À un moment, il faut qu'on retrouve une forme de normalité", a estimé Laurent Nuñez.

Du côté de l’opposition politique, des personnalités comme Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin, Philippe Poutou ou Nathalie Arthaud ont publiquement fait savoir leur souhait que le mouvement perdure.

Samedi 8 décembre, quelque 136.000 manifestants ont été recensés samedi lors de "l'acte IV" de la mobilisation des "gilets jaunes", qui a donné lieu à un nombre record de 2.000 interpellations à travers la France. Plus de 320 personnes ont été blessées et des dégâts ont été recensés dans de nombreuses villes, particulièrement Paris, Bordeaux et Toulouse.