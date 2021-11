"Gilets roses" : la ministre de la ville présente son plan pour soutenir ces "femmes courages"

La ministre chargée de la ville, Nadia Hai, était l'invitée de France bleu Paris, ce mardi 16 novembre, pour présenter son plan de deux millions d'euros pour soutenir les "Gilets roses", ces associations de femmes qui œuvrent pour leur quartier.

"Ce gilet rose, c'est le symbole de l'apaisement et quelque part un message que ces femmes envoient à cette jeunesse dans les quartiers que l'avenir n'est pas fait de violence", déclare la ministre de la ville, Nadia Hai, sur France bleu Paris, ce mardi 16 novembre. Elle a présenté son plan de soutien de deux millions d'euros pour ces dizaines de collectifs et associations de femmes ; plusieurs d'entre eux ont été reçu au ministère la veille.

Ce fond est là pour rendre les actions jusque là invisibles, visibles

"Elles doivent se structurer en associations et seront accompagnées dans leurs actions, explique la ministre, il y en a actuellement une trentaine [d'associations] en Île-de-France et entre cinquante et cent sur le territoire national." Le fond débloqué est de deux millions d'euros.

"Gilets roses" est le nom de ce Collectif de mère de familles dans le quartier des Tarterêts à Corbeil-Essonnes. © Radio France - Paul Sertillanges

Les premières aides doivent être versées dès le début de l'année 2022. Cela va se faire progressivement ajoute Nadia Hai : "on va attendre que les préfectures nous remontent les demandes".

Des ateliers et échanges au ministère de la ville

Ce lundi 15 novembre, une cinquantaine de femmes (et quelques hommes) de collectifs et associations étaient réunies au ministère pour le lancement officiel du fond. Les échanges ont duré plusieurs heures ; des ateliers sur plusieurs thèmes ont été organisés.

Les discussions et conclusions des ateliers ont été transmises aux services du ministère de la ville. © Radio France - Paul Sertillanges

Le résultat de ces ateliers a ensuite été restitué à la ministre. Les participantes et participants ont souligné l'importance de ce rassemblement pour leurs actions futures. "Je découvre toutes ces femmes et les projets qu'elles portent, du coup cela donne de la force pour essayer d'en faire davantage, plus, et mieux", souligne Mariam Sissoko, Association longjumelloise pour la diversité culturelle et la solidarité (ALDCS).