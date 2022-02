Gilles, sans domicile fixe depuis un an à Amiens : "Un jour, ça peut être vous"

La fondation Abbé Pierre publie ce mercredi son 27ème rapport annuel sur le mal logement en France. Aujourd'hui selon des estimations près de 300 000 sont sans domicile fixe. C'est le cas de Gilles, 51 ans, à la rue depuis un an. Il nous raconte son parcours et ses envies.

France Bleu Picardie : comment vous vous êtes retrouvé à la rue ?

Gilles : je me suis retrouvé à la rue après un décès. Je suis un peu parti dans l'alcool et puis, de fil en aiguille, je ne payais plus mon loyer, l'électricité, je ne payais plus rien.

Aujourd'hui, comment vous arrivez à vous nourrir, à dormir, à vivre tout simplement ?

On arrive à dormir par le 115 qui nous aide quand même à nous héberger. Après, pour se nourrir, on a différentes associations qui nous aident, comme les Restos du cœur, les Maraudes Citoyennes, par exemple, ou la Croix de Malte. On a beaucoup de gens qui nous aident, même des gens qui prennent sur leurs propres deniers pour nous aider qui achètent des denrées ou des cigarettes qu'ils distribuent. Ce sont des gens très gentils que je respecte beaucoup.

Et donc, aujourd'hui, vous cherchez une solution d'hébergement plus que temporaire ?

Je crois que c'est le but de tous ceux qui sont dans la rue. C'est justement d'essayer de trouver un logement, d'avoir un logement à soi, donc de passer par l'office HLM, par les associations ou les bailleurs. Mais c'est assez long.

La difficulté que vous avez aujourd'hui, c'est que vous avez un problème à la jambe et donc c'est difficile de trouver un travail ?

Je ne peux pas travailler, donc ça bloque un peu la réinsertion puisque quand on crée de la richesse, c'est plus facile pour se loger qu'avec le RSA. Donc il faire des demandes, mais il y en a beaucoup à Amiens, surtout pour des studios. Donc souvent on attend un an et au bout d'un an, on passe prioritaire. Donc les choses devraient plutôt s'améliorer pour moi, dans les mois à venir, je pense.

Est-ce que le Covid a rendu les choses plus difficiles pour vous ? comment vous avez traversé cette période là avec les confinement, les couvre feu successifs ?

Oui, ça nous a nui. Et aux associations aussi, puisque les Restos du cœur notamment ont été fermés. Les choses prennent beaucoup plus de temps avec le Covid, ça, c'est sûr.

Vous avez l'espoir de vous en sortir, de sortir de la rue, de retrouver une vie plus normale ?

J'espère bien. Si ça s'améliore au niveau de ma jambe, je pourrais peut être travailler. Déjà, ça va améliorer les choses. Je pourrais par exemple prendre par exemple un logement en meublé Il suffirait de travailler pour payer le loyer. Il y en a quand même pas mal à Amiens de ces logements.

On est en pleine période de campagne présidentielle d'élection. Est ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, on se préoccupe assez du sort des personnes comme vous qui se trouvent à la rue, qui ont des difficultés à trouver un logement, un travail ?

Je trouve que non, il faudrait faire un effort de ce côté là. Il faut donner plus de subventions pour tous les organismes qui aident les gens sans abri, que ce soit pour la nourriture ou même pour les soins. Comme le SIAD, le service de soins infirmiers à domicile grande précarité, qui sont là pour nous tous les jours, qui sont des gens très humains. Ils nous remonte le moral aussi. Ils ne sont pas qu'infirmiers.

Parce qu'aujourd'hui, vous devez compter presque uniquement sur la solidarité des gens, des associations ?

En fin de compte, on est beaucoup obligé de passer par des gens qui ne font partie d'aucune association et qui aident les gens parce qu'ils voient que les gens ont besoin d'aide. Mais le gouvernement devrait essayer d'aider plus les gens à la rue.

Quel message vous voudriez faire passer aux gens qui vous écoutent, qui vous lisent ?

C'est de ne pas être comme moi. Avant d'aller dans la rue, je pensais que les "cassos", comme on les appelle, c'était les autres. Mais croyez moi, un jour, ça peut être vous. Du jour au lendemain, il peut arriver quelque chose dans votre vie, vous pouvez perdre votre femme ou vos enfants, puis vous vous laissez aller et vous vous retrouver à la rue parce que vous ne faites plus les choses comme il faut et puis après pour revenir, remonter, c'est très, très dur. Donc il ne faut pas avoir de préjugés sur les gens qui sont à la rue.