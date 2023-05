Gims annule son concert au Palio de Boulazac en Dordogne

Il n'y aura pas de concert de Gims le 29 février 2024 au Palio de Boulazac en Dordogne. La salle de spectacle annonce ce vendredi 26 mai sur sa page Facebook que l'interprète de "Bella" ou de "Sapés comme jamais" reporte sa tournée LDVM Tour pour des questions d'organisation. "La préparation et la réalisation de la tournée évènement SUMMER TOUR de GIMS et DADJU entre juillet et septembre 2023, nous contraint à reporter de quelques mois la tournée de GIMS prévue initialement à partir de novembre 2023 dans toute la France" précise la production.

D'autres dates ont été annoncées pour de nombreuses villes, mais à Boulazac le concert est annulé "pour des raisons techniques et de planning" explique la salle de spectacle.

Les billets remboursés

Les procédures de remboursement des billets vont être automatiquement mises en place. Le Palio incite les personnes concernées à se rapprocher des points de vente.