Ginette et Jean-Claude, figures de la poissonnerie des Halles à Rouen, à 75 ans, ils n'envisagent pas la retraite !

Qui ne les connaît pas n'est pas Rouennais !!! Ils incarnent presque à eux seuls, les halles de la place du Vieux Marché à Rouen. Ginette et Jean-Claude, 74 et 75 ans, travaillent à la poissonnerie des Halles. Et n'envisagent pas la retraite !

Jean-Claude et Ginette, 75 et 74 ans, toujours actifs après 60 ans de travail !

Rouen, France

"La retraite ? Elle n'est pas dans ma tête !", sans même se consulter Ginette, 74 ans, et Jean-Claude, 75 ans, répondent la même chose. Et ce n'est pas étonnant puisqu'ils font tout ensemble depuis plus d'un demi-siècle !

La retraite, elle n'est pas dans nos têtes !"

54 ans de mariage, 60 ans d'activité professionnelle et ils sont fidèles au poste chaque fin de semaine à la poissonnerie des Halles de la place du Vieux marché à Rouen. D'abord boulangers, ils ont fait les marchés et eu leur propre poissonnerie à Sotteville-lès-Rouen avant de devenir salariés... des salariés enthousiastes !

"Je m'amuse !" avoue Jean-Claude en riant et il n'envisage pas d'arrêter "ça permet de se lever le matin et d'avoir un but. Quand on s'arrête, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de contact avec personne, c'est pas facile". Et c'est vrai que sous les halles, le couple de septuagénaires en voit du monde ! Il y a les clients fidèles qui ne veulent être servis que pas Jean-Claude, les collègues de la place toujours ravis de les voir et même les jeunes recrues de la poissonnerie qui apprennent tout en observant leur aîné, "il devrait écrire un livre !" s'exclame Anthony, toujours admiratif.

Ginette, elle, son truc c'est la caisse ! Elle échange quelques mots avec tous les clients, de vraies connaissances pour certains qui fréquentaient déjà leur boutique à Sotteville. Et quand elle ne travaille pas, elle va à son cours d'aquabike une fois par semaine et se promener en ville avec sa petite-fille. "Je lui fais des cadeaux avec l'argent que je gagne. Ce complément de retraite, ça sert pour les faux frais" et elle éclate de rire. Brushing blond impeccable, beaux yeux bleus maquillés, gilet coloré et jolis bijoux, "Dame Ginette" comme on l'appelle ne change pas et ça lui va ! "

Convoquée à la médecine du travail il y a quelques jours, le médecin lui a donné rendez-vous dans 5 ans et Ginette lui a répondu : "oh oui, j'aurai 79 ans, c'est bon !"