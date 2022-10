Ginette Kolinka devant les élèves de l'Institut d'Alzon à Nîmes : "Soyez des passeurs de mémoire !"

Témoigner de l'horreur des camps. C'est la tâche que s'est assignée depuis une vingtaine d'années Ginette Kolinka, l'une des dernières rescapées d'Auschwitz-Birkenau. À 97 ans, elle continue de raconter ce qu'elle a vécu en se déplaçant dans toute la France à l'invitation des établissements scolaires. "Tant que je pourrai bouger, je parlerai" dit-elle. Son but : sensibiliser les jeunes à la Shoah et en faire, dit-elle des passeurs de mémoire.

ⓘ Publicité

Ce mercredi, c'est devant des élèves de première et de terminale de l'Institut d'Alzon qu'elle a pris la parole. Quelque 3.000 élèves ont pu suivre son intervention en direct via Facebook. "C'est quand même une histoire qui est vieille de 77 ans, je suis étonnée qu'ils écoutent, confie Ginette Kolinka, dont le père et le petit frère ont été gazés à Auschwitz. Mais j'estime que parmi ces élèves qui m'ont écoutée, il y en aura au moins un quart qui se rappellera et parlera à son tour."

Préserver le devoir de mémoire

Cette intervention, certains élèves de terminale l'attendaient avec impatience. Mi-novembre, ils seront en effet une vingtaine à se rendre à Auschwitz dans le cadre d'un projet mené avec leurs professeurs. Un voyage qu'ils préparent depuis plusieurs semaines : visite au camp des Milles à Aix-en-Provence, visionnage du film sur la vie de Simone Veil d'Olivier Dahan.

"Notre devoir en tant que citoyen et en tant qu'enseignant, c'est de faire passer un devoir de mémoire et c'est ce qu'on essaie de faire à travers ces projets là témoigne Emmanuelle Ledroit, professeur d'anglais à d'Alzon et l'une des initiatrices du projet. Moi, je suis très fière de mes élèves qui vont pouvoir faire passer ce message. Aller à Auschwitz, ça va être difficile, mais on les a préparé à cela. Ils seront aussi accompagnés au retour pour qu'ils reprennent une vie normale. Ils auront aussi d'autres questions qui vont surgir derrière. Ce travail, il va se poursuivre après le voyage."

"C'est à nous de témoigner."

Fiona et Bastien feront partie du voyage. En se rendant à Auschwitz, ils espèrent comprendre. "Ce que j'espère, c'est ressentir les émotions, explique Bastien. Tout voir, tout ressentir, tout comprendre. Et d'en faire un devoir de mémoire." "_Il faut que nous témoignion_s, ajoute Fiona, parce que bientôt, il n'y aura plus de survivant pour le faire. C'est important de faire passer le message pour éviter que ce genre de choses se reproduise." Le déplacement de Ginette Kolinka n'aura pas été vain.