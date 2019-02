Ginette Sochet, grande résistante du Cher, sera inhumée ce jeudi à Bourges

Le Président de la République Francois Hollande décore la résistante Ginette Sochet lors d'une cérémonie de remise collective des insignes de l’ordre national du Mérite et des prix nationaux du civisme et de l’Education citoyenne

Bourges, France

Ginette Sochet, figure de la Résistance dans le Cher, décédée à l'âge de 92 ans, sera inhumée au cimetière Saint-Lazare de Bourges ce jeudi 21 février après une cérémonie à 10 heures en la cathédrale de la ville. Elle était née le 29 décembre 1926 à Dun-sur-Auron.

Ginette Sochet, née Virmont, avait 16 ans en 1943. C'est une jeune fille discrète et bonne élève. Elle décroche son brevet général en pleine guerre. Avec d'autres jeunes adhérents de l'Auberge de la jeunesse, elle entre dans la Résistance à 17 ans. À Bourges, elle intègre le service d'expédition du courrier au Ravitaillement général, autrement dit, aux Allemands. Sauf qu'elle recopie et envoie à la Résistance des informations sur les armées adverses.

Ces renseignements concernant les occupants sont transmis aux services britanniques et de la France libre. Mais cette organisation est repérée par les services de la Gestapo et Ginette Sochet est arrêtée le 19 janvier 1944.

Ginette Sochet est jugée par un tribunal allemand et condamnée à des travaux forcés. Elle est ensuite déportée dans le camp de Ravensbrück en Allemagne, un camp pour femmes, puis en Tchécoslovaquie.

En un an, elle parcourt plus de 3000 kilomètres dans l'enfer de la concentration. Le 8 mai 1945, les Américains libèrent les camps et Ginette Sochet rentre à Bourges. Affaiblie mais heureuse, elle retrouve ses parents. Elle consacrera ensuite une partie de sa vie à la mémoire de la Seconde Guerre Mondiale en témoignant auprès des jeunes générations, dans les écoles et les collèges.

La plus jeune résistante du Cher

L'association des amis du Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher conserve la mémoire d'une femme extraordinaire, la plus jeune résistante du Cher. Son président Jean-Claude Sandrier se souvient de ses témoignages devant élèves. "L'important dans le message que Ginette Sochet transmettait aux jeunes était de leur faire comprendre la nature du nazisme et ses terribles méfaits, et que sans la Résistance la démocratie ne serait pas revenue en France".

L'association des amis du Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher invite les Berruyers à se rendre aux obsèques de Ginette Sochet en la cathédrale de Bourges ce jeudi 21 février à 10 heures.

Ginette Sochet avait été décorée de la Légion d'Honneur par Simone Veil. Le Président de la République, Francois Hollande, l'avait aussi décoré lors d'une cérémonie de remise collective des insignes de l’ordre national du Mérite et des prix nationaux du civisme et de l’Education citoyenne.