Giromagny : Pour Lina, réfugiée ukrainienne, c'est aussi l'heure de la rentrée scolaire

Lina (à droite) avec sa famille et la proviseure adjointe du collège de Giromagny (au centre)

Au collège Val de Rosemont de Giromagny, il n'y pas que les enfants qui retrouvent le chemin des salles de classe. Lina, 34 ans, fait aussi sa rentrée scolaire ! Depuis le mois de mai, cette réfugiée ukrainienne est hébergée avec sa famille dans un logement de fonction de l'établissement. Et elle vient d'être embauchée comme agent d'entretien : "J'ai repris un jour avant les enfants et cela s'est bien passé, raconte la mère de famille. J'étais un peu stressée car c'est tout nouveau pour moi. J'étais cuisinière en Ukraine auparavant."

Un élan de solidarité

Habitante de Kharkiv, Lina a fui son pays après le début de la guerre. Elle est partie avec son fils de 9 ans, son père et sa belle-mère. Lorsqu'elle est arrivée au sein du collège de Giromagny, une chaîne de solidarité s'est très vite mise en place comme le souligne Julien Heinis, le principal : "Le personnel de l'établissement, les professeurs, tout le monde a mis du sien pour fournir des meubles, de la vaisselle etc. Les autres agents d'entretien, qui habitent dans les logements de fonction, ont sympathisé avec Lina et sa famille." Suite à cela, Lina a tout de suite voulu rendre la pareille en proposant ses services.

C'est un honneur pour moi de travailler pour le collège. Tout le monde a été très gentil avec moi. Je voulais aider à mon tour

La direction a également aidé Lina dans ses démarches pour faire scolariser son fils. "Il est en sécurité ici, on sent bien" raconte la mère de famille. Même si elle espère pouvoir revenir au plus vite à Kharkiv, pour retrouver son mari resté sur place.