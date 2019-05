Gironde : 5600 clients d'Orange privés de téléphone et d'internet à Lormont et Bassens

A la suite de travaux sur un rond-point de Lormont, des câbles d'Orange ont été sectionnés accidentellement. Conséquence : 5600 clients de Lormont et Bassens sont privés de téléphone fixe, d'internet classique ou via la fibre, au moins jusqu'à vendredi en fin de journée.

Lormont, France

Orange espère au mieux le rétablissement de la fibre pour vendredi 24 mai en fin de journée. Le diagnostic des dégâts et donc du retour à la normale, en revanche, n'a pu être donné pour les utilisateurs d'internet classique et du téléphone fixe. 5600 clients sont touchés à Lormont et Bassens. Une entreprise qui effectuait des travaux sur un rond-point à Lormont ce mardi matin, a coupé des câbles accidentellement. Des câbles qu'il va maintenant falloir entièrement remplacer.

Le réseau téléphones mobiles Orange n'est pas impacté en revanche.