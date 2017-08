Gironde : à 95 ans, Georges Pavier a sauté en parachute !

Georges Pavier est âgé de 95 ans et il vient de réaliser son rêve : sauter en parachute ! Il a décollé ce jeudi matin depuis un centre de parachutisme de Soulac.

Georges Pavier a réalisé son rêve ! A l'âge de 95 ans il a sauté en parachute en tandem depuis Soulac ce jeudi matin. Il serait la personne la plus âgée de France à avoir sauté en tandem. Ce nonagénaire vit à l'Ehpad résidence des Carmes à Bordeaux. Il a été accompagné dans son saut par son chirurgien-orthopédiste Gérard et Judicaëlle, infirmière de son centre.

Recommencer.... pour ses cent ans !

"C'était extraordinaire ! explique Gérard Pavier. Le départ a été un peu surprenant, la cabriole m'a un peu stupéfait, et après la descente a été très rapide.... on a vu la mer, la terre qui apparaissait, les voitures qui passaient... C'est une expérience très réussie". Le nonagénaire avait cette envie pour "marquer le coup de ses 95 ans". Et il est tellement conquis qu'il dit être prêt à recommencer... pour ses cent ans ! "Je l'ai fait naturellement. A mon âge je n'ai plus peur de rien !" ajoute Georges Pavier.

Georges Pavier a passé un moment "extraordinaire" © Radio France - Skydive Soulac

"C'est quelqu'un qui a une formidable envie de vivre. C'est un type extraordinaire"— Gérard Le Claourec

"Georges a subi un programme orthopédique extrêmement lourd de reconstruction de la hanche et d'un genou, explique Gérard Le Claouerec, son chirurgien-orthopédique. Son rêve était de sauter en parachute. Au début on lui a dit en rigolant qu'il le ferait après l'opération. Et depuis il est resté sur l'idée !"

Prochaine étape : le marathon de Bordeaux !

Georges Pavier a aussi sauté pour ses idées : faire avancer la cause des pères privés de leurs enfants, en soutien à son ami Dominique, et montrer qu’un Ehpad permet de mieux vivre. Sa prochaine envie ? tenter le marathon de Bordeaux en mars 2018 !