Cette petite commune connait une forte croissance démographique ces dernières années. La population de Saint-André-de-Cubzac a augmenté de plus de 2% par an entre 2010 et 2015 selon l'INSEE. Une situation qui a ses avantages et ses inconvénients selon ses habitants.

Saint-André-de-Cubzac, France

Selon les derniers chiffres de l'INSEE, Saint-André-de-Cubzac compte 11.000 habitants. En 50 ans, sa population a doublé. Des nouveaux habitants qui viennent en majorité de la métropole bordelaise.

" Aujourd'hui on a beaucoup de clients qui n'arrivent pas à se loger à Bordeaux"

Saint-André-de-Cubzac attire de plus en plus c'est ce que constate Mathieu Satgé. Il travaille pour une agence de courtier en crédit immobilier qui a ouvert, en mai dernier quelques mois, une antenne dans la commune: "aujourd'hui on a beaucoup de clients qui n'arrivent pas à se loger sur Bordeaux ,et sa périphérie , et qui décident de s'écarter encore plus comme à Saint-André-de Cubzac qui est à 20 minutes de Bordeaux où de plus en plus de constructions et de particuliers arrivent et achètent. Ils recherchent un confort de vie plus rural et des bien attractifs" analyse le directeur d'agence. C'est le cas justement d'Abdellatif qui s'est installé à Saint-André-de-Cubzac en en 2009 qui a choisi de partir de Bordeaux et de s'installer dans la petite commune"pour le paysage au début et aussi le prix de l’immobilier" explique t'il.

"C'est juste la galère le matin la circulation"

Et avec l'arrivée de ces nouveaux arrivant, la circulation a augmentée. C'est ce que constate Anne-Charlotte qui prend souvent sa voiture pour aller travailler à Cenon : "ça fait cinq ans que l'on habite sur Saint-André-de-Cubzac et le matin c'est juste la galère la circulation pour aller sur la CUB" affirme t-elle. Plus de 70% des ménages qui arrivent dans la communes ces dernières années viennent de la métropole bordelaise et comme Anne-Charlotte beaucoup y travaillent encore. Gérald, qui habite Saint-André-de-Cubzac depuis plus de 30 ans, voit d'un bon œil l'explosion démographique de la commune mais pour lui il faudrait aussi développer l'activité professionnelle :

C'est quand même une ville dortoir on ne va pas se le cacher- Gérald, habitant de Saint-André-de-Cubzac

"Bordeaux est très attractif et concentre une grande majorité d'emplois et donc après il y a saturation sur les routes. Il faut que les emplois et les commerces soient répartis" poursuit le retraité. Depuis un peu plus de deux ans, les commerces se développent à Saint André de Cubzac sur la Zone d'aménagement concerté Parc d'Aquitaine. On compte aujourd'hui 16 magasins et une dizaine d'autres doivent être construit d'ici à 2020.