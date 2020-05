Gironde : à Saint-Gervais, la vie d'un centre équestre confiné dans l'attente de la réouverture

Dans l’écurie du centre hippique du Bois Vieux, à Saint-Gervais, les chevaux piaffent en voyant Dorothée Gautier arriver. La gérante a dû placer ses deux salariés en chômage partiel au début du confinement, malgré les tâches quotidiennes à assurer. "Le matin, je leur apporte du grain, les sors au paddock ou au près, je cure le box, fais leur litière puis il faut aller les chercher le soir et leur redonner à manger. Et ça, tous les jours, du lundi au dimanche" explique patiemment la jeune femme tout en s'activant. Elle calcule : "Cela fait 36 chevaux par jour à peu près dont il faut s'occuper, heureusement que mes enfants m'aident, notamment le plus grand." L'adolescent est d'ailleurs en train de réparer une clôture avec son frère et sa sœur.

Une saison à l'arrêt et des charges incompressibles

La gérante a également emmené une trentaine de chevaux sur les pâturages d'une amie. Une soixantaine d'animaux en tout donc. "Il faut savoir qu'un poney c'est environ 3,50 euros par jour à nourrir, ça boit entre 20 et 40 litres d'eau" précise Dorothée Gautier, tout en ajoutant : "Je perçois toujours la pension de 25 propriétaires, ça m'aide à compenser. Heureusement qu'ils continuent de me faire confiance." Mais le manque à gagner est très important : pas d'activité à Pâques, période qui représente habituellement 500 à 600 euros par jour.

Malgré le confinement, il faut nourrir et sortir les chevaux tous les jours. © Radio France - Solène de Larquier

La saison sportive est également à l’arrêt, le grand tournoi de horseball qui devait avoir lieu à l'ascension en mai est annulé. 20 000 euros de pertes et surtout une énorme déception : "J'avais six équipes engagées, sur tous les âges, on s'entraîne tout au long de l'année. Là il va falloir voir quel objectif sportif je pourrai leur proposer à la reprise." Et Dorothée insiste : l’équitation n’est pas qu’un sport ou un loisir. "_On a un centre pour personnes handicapées adultes qui vient tous les mardi, pour eux cela fait partie d'une thérapie_. Et puis j'ai beaucoup d'enfants dont les parents privilégient l'équitation car les chevaux calment leurs angoisses et problèmes de comportement, ça doit leur manquer." Alors, pour compenser un peu, la gérante fait régulièrement de petites vidéos pour donner des nouvelles de ses pensionnaires.

Les conditions de la réouverture restent floues

Les 250 licenciés sont prélevés, jusqu'en juillet. D'ici là, la gérante espère rouvrir et leur proposer des cours ou stages en compensation, elle attend une date avec impatience mais reste dans le flou : "Est-ce que je fais revenir ma salariée car les chevaux, qui eux sont en vacances, commencent à faire du gras" expose-t-elle avec le sourire tout en soulignant l'importance d'avoir des chevaux préparés pour la sécurité des enfants. Autre question essentielle : les risques sanitaires. "La distance à poney, on l'a, mais est-ce que les parents pourront assister aux cours ? On a une sellerie assez petite, est-ce qu'on fait un par un, est-ce qu'on prépare les poneys avant l'arrivée des enfants ? On a encore pleins de questions sur la suite." Pas sûr non plus qu’elle puisse maintenir ses stages estivaux à Rouffignac, puisque la commune périgourdine se situe à 150 kilomètres de Saint-Gervais. En attendant, Dorothée Gautier relativise : "Au moins je suis au grand air."