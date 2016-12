CARTE - Gironde : c'est arrivé près de chez vous en 2016

Que retenez-vous de l'année 2016 en Gironde ? Parcourez la carte de notre département et découvrez notre sélection d'événements marquants, importants mais aussi anecdotiques, du Médoc au Sud-Gironde, en passant par Bordeaux, le Blayais ou l'Entre-Deux-Mers.

Ces événements plus ou moins sérieux ont marqué l'année 2016, en Gironde, de Bordeaux au Médoc, en passant par l'Entre-Deux-Mers, le Blayais, le Bassin d'Arcachon ou le Sud-Gironde. Prenez quelques minutes et zoomez sur notre carte, pour lire ou relire, la fierté de la famille d'Emilie Andéol et de toute la commune de Marcheprime après sa médaille d'or en judo aux Jeux Olympiques de Rio, pour vous replonger dans cette histoire de mamie-zorro de 90 ans qui met en fuite ses cambrioleurs ou cette belle solidarité avec une famille de réfugiés à Saint-Caprais-de-Blaye.

C'est arrivé en Gironde en 2016 : 1272 PV dressés en 3 heures sur la rocade de Bordeaux

C'était en août dernier. Un record "épouvantable" dixit les policiers de la CRS Aquitaine : 1272 PV dressés pour excès de vitesse sur une portion de la rocade de Bordeaux sur une zone en travaux. L'année 2016 à Bordeaux a été marquée aussi par l'inauguration de la cité du Vin et le raz-de-marée vert des Irlandais sur la ville lors de l'Euro de Foot. Début décembre, Bernard Laffon le papa des légumes oubliés est parti à la retraite à Sadirac. Et vous souvenez-vous de la mésaventure des maîtres-nageurs du Médoc tombés de leur chaise de surveillance ? Ou de cette jeune femme venu récupérer son permis de conduire, à cheval, à Libourne ?

CARTE – Cliquez sur le point qui vous intéresse pour voir ce qui s'est passé près de chez vous en 2016. En cliquant sur la loupe, et en entrant le nom de votre commune, cela zoomera automatiquement près de chez vous. Vous pouvez zoomer et dézoomer à l’aide des boutons + et – (en bas à gauche), et vous déplacer dans la carte à l’aide de votre souris ou de votre doigt. A chaque fois, un article de francebleu.fr correspondant s'ouvrira.