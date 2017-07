Gironde : à Castillon-la-bataille, la sécurité ne prend pas de vacances l'été

Avec une plus forte affluence en été, Castillon la bataille veille d'autant plus à sa sécurité. Pour assurer la tranquillité des habitants et des touristes, le maire renforce la présence des forces de l'ordre. Gendarmes et policiers municipaux vont désormais travailler ensemble.

Avec des incivilités en progression à Castillon la bataille, le maire a décidé d'améliorer la collaboration entre gendarmes et policiers municipaux pour garantir la tranquillité de ses administrés et des touristes en cette période estivale. Castillon la Bataille est située depuis cinq ans en zone de sécurité prioritaire. Un classement qui permet à cette commune du libournais de bénéficier de dix sept caméras de vidéo surveillance.

2 des 17 caméras de vidéo surveillance installées à Castillon © Radio France - Aurélie BAMBUCK

Grâce à ce classement, Castillon bénéficie également d'un renfort de gendarmes qui s'ajoute aux deux policiers municipaux et aux deux agents de sécurité. Autant de forces de sécurité qui vont désormais collaborer grâce à la convention de partenariat signée ce vendredi.

Signature du partenariat gendarmerie/police municipale avec le maire Jacques Breillat à gauche et le sous préfet Hamel-Francis Mékachéra © Radio France - Aurélie BAMBUCK

Pour le maire de Castillon, Jacques BREILLAT, la sécurité publique est une co-production entre les différentes forces de sécurité.

Au delà des moyens techniques, rien ne vaut le renseignement humain, et avec une présence renforcée, c'est le meilleur message que l'on puisse envoyer pour faire face aux problèmes de tranquillité publique —le maire de Castillon la bataille

