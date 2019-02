Gironde : Comerso, l'entreprise qui lutte contre le gaspillage alimentaire et aide les démunis

Par Stéphane Hiscock, France Bleu Gironde

En Gironde, une entreprise lutte contre le gaspillage alimentaire tout en aidant les plus démunis à se nourrir. Comerso, c'est son nom, permet de distribuer 1.200 repas par jour via la Banque Alimentaire et les Restos du coeur du département.