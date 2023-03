Gironde : covid-19, incendies, crise énergétique... Une élue "épuisée" rend son écharpe de maire

La fonction de maire ne fait décidément plus rêver ! Ils sont de plus en plus d'élus à rendre leur écharpe depuis quelques mois. Et la Gironde n'échappe pas au phénomène, peut-être même encore moins en raison des crises qui s'enchaînent : covid-14, incendies et crise énergétique. Une petite vingtaine de maires ont déjà quitté leur fonction depuis les dernières élections en 2020.

Ces élus n'arrivent souvent plus à faire face à la tâche, toujours plus importante, à l'image d'Anne-Marie Caussé. La maire de Cabanac-et-Villagrains a démissionné (le dossier est en cours de traitement par la Préfecture de la Gironde) après un début de mandat chaotique. Elle est aujourd'hui au bout du rouleau au point d'avoir du mal à retenir son émotion au moment d'aborder le sujet. Cet écharpe, elle y tenait et fera tout pour l'honorer jusqu'à la dernière seconde. Mais trop, c'est trop. Le Covid-19, les incendies et surtout son quotidien d'élu ont eu raison de sa bonne volonté : "Je suis épuisée ! Clairement, je suis à bout. C'est-à-dire qu'on n'a pas de moment de repos puisque ce n'est pas un métier mais un état. Vous êtes maire le jour, la nuit, pendant les vacances, les jours fériés. Donc, s'il y a le moindre problème, c'est pour vous car il n'y a qu'un maire. C'est une charge épuisante".

Beaucoup s'interrogent déjà pour 2026

Ce mal être, elle n'est pas la seule à le ressentir. Plusieurs de ses collègues ont aussi déjà stoppé leur mandat depuis et beaucoup d'autres s'interrogent sur leur avenir comme l'explique Corinne Martinez, conseillère départementale du canton de La Brède : "On a surtout des interrogations par rapport à 2026. Est-ce qu'on y retourne ? Qui y va, qui n'y va pas ?" Et il n'est pas facile de trouver des petits nouveaux : "Il y a des gens intéressés mais de là à passer dans cette responsabilité que la fonction impose, il y a un pas de géant. Beaucoup ont du mal à se rendre compte de tout ce que cela implique. C'est vraiment seulement quand on devient conseiller ou conseillère que l'on découvre tout ça et là beaucoup s'interrogent sur la volonté d'être maire", ajoute Corinne Martinez.

A Cabanac-et-Villagrains, le premier adjoint a lui bien décidé de franchir le pas. Il prendra dans quelques jours la suite d'Anne-Marie Caussé. Cette dernière ne va pas abandonner complètement son équipe municipale et ses administrés du jour au lendemain, elle devrait rester conseillère municipale après une bonne période de repos