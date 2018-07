Si vous allez à la plage avec vos enfants à Soulac, Grayan, Carcans, Hourtin, Lacanau, au Porge, à Lège-Cap Ferret ou à La Teste (Gironde), n'hésitez pas à passer au poste de secours pour demander un bracelet d'identification et à le mettre au poignet de vos petits. Il permettra aux nageurs-sauveteurs CRS de vous contacter rapidement si votre enfant se perd.

Il faut y mettre le prénom de votre enfant, et votre numéro de téléphone. Sans le numéro, cela ne sert à rien", prévient le capitaine Pascal Gensous, responsable des plages pour les CRS du Sud-Ouest.

Les CRS, en partenariat avec Groupama, en distribuent depuis cinq ans. Lors de la première année, de Soulac à Hendaye, ces petits bracelets avaient permis de ramener une trentaine d'enfants à leurs parents. L'été dernier, les CRS ont assisté une soixantaine d'enfants porteurs de ces bracelets, d'après le capitaine Pascal Gensous, de l'état-major des CRS du Sud-Ouest et responsable des plages, qui ne peut pas compter les parents contactés directement par d'autres adultes.

Je me dis que si Owen se perd, on pourra le retrouver. Ce bracelet me rassure." Nadia, Périgourdine en vacances à Lacanau avec son neveu de cinq ans.