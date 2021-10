Gironde : des chasses traditionnelles de nouveau autorisées, la LPO contre-attaque

Un mois après la manifestation des chasseurs à Mont-de-Marsan le gouvernement a donné son vert ce vendredi à la reprise des chasses traditionnelles au filet et en cage. La Ligue de Protection des Oiseaux dénonce un acharnement à "tordre le droit, pour tuer" et promet une bataille juridique.

Plusieurs chasses traditionnelles sont de nouveau autorisées en Gironde et dans le sud-ouest (Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques). Le gouvernement a donné son feu vert. Ce vendredi plusieurs arrêtés ont été publiés au Journal officiel. Ils autorisent notamment la capture de l'alouette des champs en cage ou en filet, les pratiques dites "matoles" et "pantes".

On a prouvé que cette chasse n'effectuait pas de prélèvements en quantité

- Jean-Francis Séguy, fédération de chasse de la Gironde

Jean-Francis Séguy, responsable du pôle migrateurs à la fédération de chasse de la Gironde Copier

C'est une victoire pour les milliers de chasseurs qui avaient manifesté à Mont-de-Marsan le 18 septembre dernier pour la défense de ces pratiques. Et c'est une défaite pour la LPO, la Ligue de Protection des Oiseaux qui déplore un risque de disparition de plusieurs espèces d'oiseaux.

Ces arrêtés sont illégaux. On est clairement dans une zone de non-droit alors que la France voudrait donner des leçons aux autres pays en matière de respect de la biodiversité !

- Yves Verilhac, directeur de la LPO

Yves Verilhac, directeur de la LPO Copier

Début août, le Conseil d'Etat avait pourtant annulé ces autorisations de chasses traditionnelles les jugeant non conformes "aux exigences du droit européen". A la LPO on dénonce un acharnement à "tordre le droit, pour tuer". L'association a déposé devant la justice plusieurs référés pour tenter de renverser la décision. Le dossier n'est pas encore refermé ...