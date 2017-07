Gironde : des contrôles quotidiens dans vos lieux de vacances

Depuis le 1er juin, 400 contrôles ont été effectués en Gironde par les services de l'Etat dans les lieux d'hébergement de plein air, des centres nautiques et balnéaires et des restaurants touristiques.

Chaque été, les services de l'Etat organisent l'opération interministérielle vacances. Ainsi depuis le 1er juin, 400 contrôles ont été menés dans des établissements de Gironde. "On cible de plus en plus les contrôles" explique Jean-Charles Quintard, directeur départemental de la protection des populations (DDPP). " On choisit les établissements en fonction des plaintes que nous avons reçues et des retours des années précédentes". Et ce jusqu'au 15 septembre.

Plusieurs types d'établissements

L'hébergement de plein air : dans les campings par exemple, il s'agit de vérifier que chaque infrastructure répond aux normes imposées (buanderie, aire de jeux, sanitaires)

Les centres nautiques et balnéaires : dans les piscines ou dans les spas notamment, les inspecteurs vérifient la conformité des équipements, la présence du matériel de secours nécessaire, la formation du personnel.

Les services de restauration : les dates de péremption, la chaîne du froid, la traçabilité sont vérifiées pour les produits commercialisés.

Sur les 400 contrôles menés depuis le 1er juin en Gironde, 14 procès verbaux ont été recensés, 2 amendes administratives, 21 injonctions administratives et 79 avertissements. 300 kilos de denrées alimentaires ont été volontairement retirés de la consommation. Depuis le mois d'avril, les bilans de ces contrôles sont accessibles à tous sur le site Alim'confiance.