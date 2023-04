Gironde : des enfants placés par la justice tournent un court-métrage bientôt diffusé au cinéma

A près les films "Packatack" et "Mystère et Tube de Colle ", les enfants et adolescents du Village de Sablons, près de Coutras, viennent d'achever le tournage de "Fusilli". Ce court-métrage raconte "l'histoire de deux familles de mafieux, les Macaronis et les Tortellinis, qui se font la guerre pour savoir qui est le meilleur cuisinier". Enfants abîmés par la vie et placés par la justice, ces jeunes acteurs girondins sont dirigés par des étudiants du CLCF, l'école de cinéma située à Paris.

"Moteur, ça tourne, action !" Ce mardi 11 avril, pour le dernier des trois jours de tournage, plus de 27 personnes fourmillent sur le plateau extérieur. Chef opérateur, assistant réalisateur, costumière, maquilleuse... "Silence ! Les enfants s'il-vous-plaît", s'égosille l'assistante du co-réalisateur Alexandre Blomme.

"[Ces jeunes acteurs] ne se concentrent pas forcément tout de suite, ils sont un peu dissipés. Il faut répéter les choses vingt fois et être très patients mais c'est normal, ce sont des enfants", sourit Alexandre Blomme, étudiant du CLCF, le Conservatoire libre du cinéma français. "C'est trop cool, on fait du cinéma", lancent en cœur Mélina, Sacha, Ambre ou encore Kilian, qui joue "le chef de la mafia".

Le court-métrage Fusilli sera projeté le 12 juin au grand Rex à Paris. © Radio France - Jules brelaz

Ce tournage intervient dans le cadre de la 6eme édition d'"Action Enfance fait son cinéma", un projet pédagogique qui réunit des enfants placés et des étudiants d'école de cinéma. "Ce sont des jeunes placés sur décision d'un juge des enfants pour maltraitance ou carence éducative. Ces tournages leur permettent de s'évader et de prendre du plaisir", résume Marie-Hélèna Poumeyreau, éducatrice au village de Sablons.

Le tournage de Fusilli, court-métrage, réalisé par des étudiants du CLCF à Paris et interprété par des jeunes de 5 à 16 ans placés par la justice. © Radio France - Jules Brelaz

Le court-métrage tourné par les jeunes girondins sera projeté le 12 juin au Grand Rex à Paris. L'ensemble des œuvres réalisées concourront pour trois récompenses : le prix du jury, le prix coup de cœur et le prix du public. Créée en 1965, la Fondation Action Enfance accueille des enfants victimes de maltraitance, de négligences ou de graves difficultés familiales. Ces jeunes sont accueillis dans des villages, comme à Sablons, composés d’une dizaine de maisons dans lesquelles ils peuvent se reconstruire, entourés d’éducateurs.