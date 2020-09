Gironde : dès lundi les bars vont tirer le rideau à 22h, les gymnases et salles de sport vont aussi fermer

Dans toute la Gironde, ce lundi 28 septembre, les bars vont fermer dès 22h tout comme les gymnases et les salles de sport. C'est ce qu'avance Laurent Tournier, le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, à la sortie d'une réunion avec la préfète, ce jeudi après-midi.

Les bars qui tirent le rideau dès 22h et la fermeture de tous les gymnases et toutes les salles de sport en Gironde, ce serait bien pour ce lundi 28 septembre. Seuls les gymnases situés dans les établissement scolaires ne sont pas concernés. La préfète de Gironde devrait l'annoncer ce vendredi 25 septembre lors d'une conférence de presse à 14h, mais Laurent Tournier, de l'UMIH 33, l'a devancée en dévoilant le contenu de la réunion que Fabienne Buccio a tenu avec plusieurs chambres - métiers, commerce et industrie - et services de l'État.

à lire aussi Coronavirus : la Gironde passe en alerte renforcée, de nouvelles mesures annoncées

Ce mercredi, pour rappel, la Gironde est passée en alerte renforcée au Covid-19 avec le lot de restrictions que cela comporte. Concernant les bars girondins, 600 d'entre eux vont donc devoir se plier à la réglementation, en sachant qu'il y en a 800 si l'on tient compte des bars saisonniers installés sur la côte Atlantique.

"Fermer à 22h, c'est laisser la jeunesse sans lieu pour se réunir"

Pour Laurent Tournier, cette décision ne va pas dans le bon sens car, "c'est laisser la jeunesse sans lieu pour se réunir. On va donc avoir de l'activité anarchique, dans des lieux privés et sans aucun geste barrière". Le patron de l'hôtellerie et de la restauration girondine poursuit : "Les gens vont se retrouver dans des fêtes anarchiques ou confinés chez eux. Dans l'une ou l'autre solution, ce n'est pas bon pour la santé morale de tout le monde."