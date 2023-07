Gironde : des pompiers, des gendarmes et des policiers en renfort pour assurer la sécurité de l'été

45 CRS MNS sont de retour sur les plages de la Gironde depuis dimanche dernier. Le 30 juin ils avaient du quitter leur poste, appelés en renfort pour lutter contre les violences urbaines. Ils sont désormais de retour pour assurer la sécurité des baigneurs.

En Gironde ils sont présents sur 8 communes : Carcans, Grayan, Hourtin, Lacanau, Soulac, Lège-Cap-Ferret, le Porge et La Teste.

Ce mercredi matin le préfet de la Gironde est allé à leur rencontre plage du Petit-Nice à La Teste. Etienne Guyot a assisté à un exercice de sauvetage avec hélitreuillage en mer. L'été dernier 12 personnes sont mortes noyées sur le littoral girondin, le Bassin d'Arcachon et les plans d'eaux intérieurs.

Le préfet a également présenté le dispositif de sécurité estivale 2023 : en clair des renforts de police, de gendarmerie et de pompiers (Une demi-compagnie de CRS pour la circonscription d'Arcachon, 230 gendarmes pour l'ensemble du département et 82 pompiers contractuels saisonniers).

Si vous voulez passer de bonnes vacances ne laissez pas votre cerveau au frigo ! - Etienne Guyot

Etienne Guyot demande aux estivants de respecter quelques règles très simples à la plage, en forêt et sur les routes de Gironde pour passer un été tranquille : "Faites attention aux autres et gardez votre esprit en éveil. On ne jette pas son mégot en forêt, on ne se baigne pas dans une baïne et on ne prend pas le volant après avoir bu".