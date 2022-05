Gironde : face à l'inflation, le site "anti-crise.fr" permet de réaliser des économies en faisant ses courses

Alors que l'Insee publie ce mardi matin les chiffres de la consommation, de plus en plus de Girondins sont à l'affût des bons plans pour faire des économies. Un Néo-Aquitain a justement fondé un site internet rassemblant les promotions des différentes grandes surfaces.

Au moment où l'inflation atteint un niveau record en Europe, le site internet "anti-crise.fr" fait la Une de nombreux médias. Cette plateforme rassemblant les promotions des supermarchés a été fondée en 2014 par un couple vivant à la limite entre la Gironde et la Dordogne, à Eygurande-et-Gardedeuil.

"D'un côté, on publie tous les prospectus de la grande distribution, on en a à peu près 750 en ligne. De l'autre, on a créé une base des promotions qu'on peut trouver en parallèle des prospectus. Ça peut être, par exemple, les bons de réduction qu'on va trouver en magasin", explique Laurent Enselme.

Le couple était au chômage lorsqu'ils ont eu l'idée d'anti-crise.fr

"On a connu une longue période sans emploi", raconte Laurent Enselme. "A peu près huit ans durant laquelle on a tout essayé pour faire des économies. On a tenté les produits premier prix, les produits en date courte, le fait soi-même. On n'arrivait toujours pas à remplir le frigo malgré ça".

A force d'éplucher les prospectus de promotions, le couple a l'idée de créer un site internet qui agrègerait l'ensemble de ces promos. "Le jour où on a trouvé ce système, on s'est dit qu'il y avait une solution pour remplir son caddie chaque semaine avec des produits de meilleure qualité tout en économisant sur son budget courses."

Le site anti-crise.fr revendique 30 millions de visiteurs depuis 2014.