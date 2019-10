Gironde : grève dans les EHPAD contre la maltraitance institutionnelle

Une intersyndicale lance un appel national à la grève dans les EHPAD ce mardi. Les aides-soignants aux personnes-âgées réclament plus de moyens. Nathalie Fageolle, salariée depuis 20 ans à l'EHPAD de Podensac, est l'invitée de France Bleu Gironde ce mardi matin à 8h15.

Bordeaux, France

"Le gouvernement ne répond pas à la souffrance des salariés, des résidents et des familles" estime la CGT. Ils en ont marre de devoir faire la toilette des résidents en moins de 10 minutes, de leur faire avaler leur repas en moins de cinq ou de ne plus avoir simplement le temps de leur parler. Le blues des EHPAD gagne du terrain et les aides-soignants dénoncent une certaine forme de maltraitance institutionnelle.

Le syndicat Force Ouvrière pointe le manque criant de personnel et demande le recrutement immédiat de 40.000 postes supplémentaires sur l'ensemble du territoire français. FO exige également la revalorisation des salaires et l'ouverture d'un débat national sur le financement de la dépendance.

Il y a une énorme frustration. Quand vous rentrez chez vous le soir vous avz à l'impression de ne pas avoir fait ce que vous auriez du faire. Dans les services on voit les collègues qui baissent les bras

- Olivier, aide-soignant à l'EHPAD de Podensac

A Podensac vendredi dernier une vingtaine d'aides-soignants ont installé un piquet de grève devant leur EHPAD. "Nous n'avons plus de temps à consacrer aux résidents, c'est bonjour et à plus tard" regrette Olivier, "pourtant ces personnes ont besoin de communiquer".