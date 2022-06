Gironde : huit jours après les orages de grêle, "la grande galère" des sinistrés

Pénurie de tuiles et de voitures de location, maisons inhabitables, assurances sur répondeur... Huit jours après les orages de grêle qui ont touché la Gironde, de nombreux sinistrés ne voient toujours pas "la lumière au bout du tunnel".

"Galère... Grande galère !" (Alain habitant du Taillan-Médoc)

"Le toit est complètement à refaire. Nous avons des dégât d'eau partout dans la maison. Les assurances ne suivent pas. Nous n'avons aucun déblocage de fonds. On est obligé de prendre sur notre découvert pour payer toutes ces charges qui n'étaient pas du tout prévues. _C'est une catastrophe",_raconte Gemma, infirmière libérale qui habite avec sa famille allée de l'Enclos au Taillan-Médoc.

Des couvreurs devant une maison sinistrée de Saint-Médard-en-Jalles © Radio France - Jules Brelaz

"On dort sur le canapé"

Une semaine après le déluge, Nadine et son mari ont encore une montagne de tuiles cassées devant leur maison. "On n'a pas arrêté, on a le dos en compote. Mon époux est sur le toit. A 72 ans !" Perché à 4 mètres de hauteur, Jean-Pierre pose, une par une, les 600 tuiles qu'il est allé lui-même acheter "au fin fond du Médoc".

"On marche au Dafalgan et aux antiinflammatoires" (Nadine, du Taillan-Médoc)

La pénurie de matériaux impacte les voisins d'à côté dont la toiture est "entièrement dévastée, comme passée à la mitraillette". Jean déplace les bassines en fonction des pluies. "On attend les experts, on attend les couvreurs, on attend les tuiles qui n'arrivent pas, parce que les productions sont arrêtées. Les travaux seront fait peut-être en septembre, ou peut-être à Noël".

"Il ne pleut presque plus dans la maison" : Laurent, habitant du Taillan-Médoc. © Radio France - Jules Brelaz

"Les assureurs, ils sont pas bien généreux"

Au Taillan-Médoc, toutes les maisons des allées de l'Enclos et du Fer à Cheval sont encore recouvertes de bâches. Dans la maison de Laurent, des étais empêchent le toit de s'effondrer. Ce père de famille déplore l'attitude des assurances. "S'il faut se trouver une voiture, c'est à nous de nous la trouver. S'il faut se reloger, c'est à nous de nous débrouiller. On se retrouve un peu livrés à nous mêmes."

"Une caravane serait la bienvenue" (Jean)

Comme les couvreurs, les carrossiers croulent également sous les demandes. "Nos voitures sont complètement détruites", dit Jean en montrant du doigt une BMW entièrement bâchée. "Les assurances ne peuvent plus nous prêter de voitures soit disant parce que durant le Covid, les loueurs de voitures ont réduit leur parc automobile".

Lundi, après une rencontre avec les sinistrés du Taillan-Médoc et de Saint-Médard-en-Jalles, la préfète de la Gironde, Fabienne Buccio, indiquait "avoir d'ores et déjà signé la transmission d'un premier envoi de 44 demandes communales de reconnaissance de catastrophe naturelle pour des inondations et coulées de boue, seul événement pouvant recueillir une telle reconnaissance". La préfète prévient toutefois que "cette procédure n'apporterait pas toutes les réponses attendues. C'est vers leur assurance que les sinistrés doivent se tourner sans attendre".