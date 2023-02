Gironde : il contacte 17 vétérinaires sans succès, sa vache et son veau meurent sous ses yeux

Jérôme et Christel Gendro sont encore sous le choc. Ce samedi 28 janvier au petit matin, à Queyrac près de Lesparre-Médoc, l'une de leur jeune vache est sur le point d'avoir un petit veau, de vêler. "Je m'aperçois très vite que ce sera un vêlage compliqué, ça s'appelle l'œil de l'éleveur", décrit Jérôme. Rapidement le couple décide d'appeler un vétérinaire afin d'effectuer une césarienne. Leur médecin habituel est indisponible à cause d'un événement familial. L'autre, qui se trouve proche de l'élevage refuse de venir, étant en conflit avec eux depuis plusieurs années.

ⓘ Publicité

"Mon épouse et moi-même nous avons passé 17 coups de téléphone, jusqu'à La Réole quand même. Des cliniques qu'on a appelé étaient fermées et nous renvoyaient vers un autre vétérinaire ouvert, mais qui était trop loin pour venir. Aucun vétérinaire n'a voulu se déplacer", raconte celui qui se retrouve livré à ce moment à lui-même avec sa femme. La vache agonise. Il décide de tout filmer avec son téléphone pour garder des preuves de ce qu'il s'est passé.

"On va vers une désertification des vétérinaires du monde rural"

"Je suis resté impuissant", se souvient Jérôme, les larmes coulant sur son visage. "Mon épouse a parallèlement appelé les gendarmes qui sont venus sur les lieux, comme personne ne voulait nous écouter. Ils n'ont rien pu faire de plus." Puis, la vache meurt avec le veau dans le ventre. Le corps de l'animal est mis dans une remorque éloignée de la maison le temps de l'autopsie ce mardi, pour prouver ce qui est arrivé. Le couple a d'ores et déjà porté plainte envers la vétérinaire proche géographiquement qui n'a pas souhaité se déplacer malgré la sollicitation des gendarmes, pour "acte de cruauté".

Une situation dramatique qui risque de se reproduire à l'avenir si rien n'est fait, estime Franck Daubin, président de la fédération régionale du groupement de défense sanitaire en Nouvelle-Aquitaine. "On va vers une désertification des vétérinaires du monde rural, parce que au fur et à mesure il y a des départs à la retraite, beaucoup de jeunes ne veulent pas venir. Ils préfèrent faire les chiens et les chats et attendre au cabinet les clients. Ils ne veulent pas se déplacer en ferme. Ils estiment que ce n'est pas assez rentable pour eux. Il va falloir trouver des solutions pour que le cas de samedi ne se reproduise pas", détaille-t-il.