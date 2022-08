Gironde, Jura, Lozère, Aveyron : le point sur les incendies en cours ce jeudi

Plusieurs incendies majeurs étaient en cours ce jeudi 11 août, en France. En Gironde bien sûr, où les pompiers font face à une reprise de l'énorme feu de Landiras, mais aussi dans le Jura, dans l'Aveyron ou encore le Maine-et-Loire.

Chaque jour, partout sur le territoire, France Bleu est mobilisé pour vous tenir informé de l'évolution de ces feux de forêt. Voici un récapitulatif de la situation.

Gironde

L'incendie de Landiras qui a repris mardi soir dans les secteurs d'Hostens et Saint-Magne a dévasté 6 800 hectares de forêt, selon le dernier bilan de la préfecture, ce jeudi. Des hameaux de Saint-Magne vont être évacués dans la journée, annonce la mairie. 10.000 personnes ont déjà été évacuées les jours précédents, 17 habitations sont détruites et 1.100 pompiers restent mobilisés.

Une maison totalement détruite à Belin-Béliet. © Radio France - Jules Brélaz

L'A63 (Bordeaux-Bayonne) est encore fermée en direction de Bordeaux, dans le secteur de Belin-Béliet. "Il est fortement conseillé à tous les véhicules de suivre l'A64, l'A65 et l'A62 (ou itinéraire inverse) afin d’éviter ce secteur", indique le gestionnaire Vinci sur Twitter ce jeudi.

Lozère/Aveyron

Le feu qui a pris entre la Lozère et l'Aveyron lundi, dans les gorges du Tarn, n'a pas progressé ce jeudi matin mais n'est toujours pas fixé. Le feu a détruit 730 hectares. 500 pompiers sont mobilisés. Mercredi en fin de journée, la préfecture de l'Aveyron a ordonné l'évacuation de 500 à 600 personnes du lieu-dit Boyne (commune de Rivière-sur-Tarn) et du lieu-dit La Grave (commune de Mostuéjouls). Les personnes évacuées ont été orientées vers des lieux d'hébergement à Millau et à La Cavalerie.

Un autoentrepreneur a été mis en examen pour destruction involontaire par incendie et placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de l'enquête sur ce départ de feu, indique France Bleu Occitanie.

Maine-et-Loire

Débuté lundi, l'incendie principal en Maine-et-Loire, à Baugé-en-Anjou, est fixé, annonce la préfecture ce jeudi. Elle précise que 1.400 hectares ont été détruits. Le feu à Beaulieu est également fixé après avoir parcouru 150 hectares. 510 pompiers restent mobilisés sur les deux sites, ils sont en "forte vigilance" en raison des conditions climatiques.

Jura

Plus de 460 hectares ont déjà brûlé et 250 personnes ont été évacuées. Sur le secteur de Vescles, et notamment sur le hameau de Rupt, le bilan s'élève jeudi après-midi à 300 hectares de végétation détruits par le feu, selon les pompiers. Attisé par la reprise du vent et l'élévation des températures, l'incendie s'est propagé vers le nord. Sur le secteur de Cornod, à la limite du département de l'Ain, 160 hectares ont brûlé mais le feu est désormais fixé.

Les pompiers du Jura en intervention contre l'incendie dans la région du lac de Vouglans. - Sapeurs pompiers

Ces incendies sont les plus importants depuis le début de l'été en Franche-Comté.

De nombreux départs de feux

La sécheresse et la chaleur qui touchent la France entraînent de nombreux autres départs de feux partout en France, y compris dans des régions peu habituées à ce genre de phénomène. Fort heureusement, ils sont pour la plupart maîtrisés par les pompiers avant de dégénérer. Pour tout savoir sur ces départs de feux, cliquez ici.