Gironde : l'inquiétude des riverains d'un site de stockage de bouteilles de gaz

Des habitants d'Artigues-près-Bordeaux se mobilisent pour voir disparaître un site de stockage de bouteilles de gaz. Ils ont pris conscience de la dangerosité après une explosion dans un dépôt du Vaucluse le week end dernier.

L'explosion sur un dépôt de bouteilles de gaz à Jonquières dans le Vaucluse a retenti jusqu'à Artigues-près-Bordeaux. L'inquiétude est montée d'un cran chez les riverains d'un site similaire en Gironde. Il est géré par CD TRans, une entreprise classée Sévéso, basée à Bassens, et qui a déjà fait parler d'elle en mal. En moins d'un an, l'usine a connu deux accidents. Le dernier à la mi janvier avec une fuite de mercaptan, un produit à priori non toxique qui, ajouté au gaz, permet de lui donner son odeur. Le premier en avril 2016 avec l'explosion de plusieurs camions citernes.

Un camion de livraison de bouteilles de gaz © Radio France - Aurélie BAMBUCK

Les bouteilles de gaz stockées sur le site © Radio France - Aurélie BAMBUCK

Les riverains inquiets après l'explosion dans le Vaucluse

CD Trans s'est installé à Artigues-près-Bordeaux en début d'année. L'entreprise a installé son activité de stockage de bouteilles de gaz. Les riverains ne l'ont découvert qu'en voyant l'installation de barbelés suivie des va-et-vient des poids lourds transportant les bouteilles de gaz. Face à leurs interrogations, la mairie a organisé une réunion avec les représentants de CD Trans.

Ils nous ont pris pour des enfants de chœur en nous disant que nos inquiétudes n'étaient pas fondées, dénonce Olivier MURAT, l'un des riverains mobilisés pour voir disparaitre le site.

Olivier Murat, riverain accumule les preuves © Radio France - Aurélie BAMBUCK

Olivier MURAT précise que 4.000 bouteilles de gaz peuvent être stockées sur le site, contre 3.000 pour celui du Vaucluse, ce qui laisse présager une catastrophe plus importante

La maison la plus proche n'est qu'à 70 mètres, une mère et son bébé. Et le site est proche de la nationale 89

Le site à proximité de la nationale 89 © Radio France - Aurélie BAMBUCK

La mairie mobilisée pour trouver un nouveau terrain

Face à l'inquiétude grandissante et après l'accident du week-end dans le Vaucluse, la maire d'Artigues, Anne-Lise Jacquet, a contacté le directeur de CD Trans. Ils ont convenu que le lieu était inadapté.