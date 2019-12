Gironde : la Garonne déborde à nouveau à La Réole

La Réole, France

Encore des inondations à La Réole, une semaine après une crue qui avait atteint 8m96. La Garonne a débordé à nouveau dans la nuit de lundi à mardi et l'eau a envahi les quais. Quelques garages et locaux commerciaux sont inondés, et plusieurs personnes, moins d'une dizaine, n'auront pas accès à leur logement tout ce mardi. La départementale D9E1 est fermée devant les quais.

Le niveau du fleuve qui était à 7m80 à 9h30, devrait atteindre son maximum à 11h, à raison d'une montée de l'eau de 3 à 4 cm par heure indique le maire de la commune Bruno Marty.

Les équipes techniques mobilisées pour le réveillon

Le maire a mobilisé toutes ses équipes techniques et des élus, soit une quinzaine de personnes, pour le nettoyage qui devrait avoir lieu en milieu d'après-midi voire toute la nuit selon la décrue. "On risque de passer la nuit à nettoyer" prévient le maire, qui veut cependant rester positif : "Même ceux qui sont en vacances ont été contactés et tous ont répondu présent, ce qui montre que nous avons des services très volontaires, et si on doit faire le réveillon au bord de la Garonne ce sera un nouveau concept." Il faudra nettoyer rapidement pour éviter que le limon colle sur les quais et la route.