Gironde : la police nationale cherche des volontaires pour améliorer sa plateforme numérique

Depuis plus d'un an, il est possible de contacter la police nationale en ligne, si l'on est victime, si l'on souhaite réaliser un signalement ou simplement pour s'informer. Ce site moncommissariat.fr, dont le tchat est géré à Mérignac, doit évoluer grâce à des ateliers d'usagers volontaires.

La police nationale recherche des volontaires pour participer à un atelier autour de la refonte de son site moncommissariat.fr. Depuis juin 2020, cette plateforme permet de s'informer sur tous types de démarches judicaires ou administratives. Il est également possible de discuter en temps réel avec un policier, basé à Mérignac, en Gironde. En vue d'améliorer le service, un premier atelier d'usagers y est organisé ce jeudi 9 septembre.

Un complément à la visite au commissariat

Le site moncommisariat.fr permet à tous, partout en France, de discuter en temps réel avec l'un des 34 policiers situés à Mérignac et dédiés à cette tâche. C'est notamment la mission de Thipkaysone, brigadier officier de police judiciaire. "Là, j'ai été contacté par la victime d'un vol, explique-t-il en montrant son écran. Elle souhaiterait déposer plainte. A nous de l'orienter : soit en se rendant au commissariat, physiquement, ou bien en la dirigeant vers un autre site internet".

Les questions sont très nombreuses : près de 500 conversations par jour, soit un peu plus de 130.000 depuis la création de la plateforme en juin 2020. De nouvelles fonctionnalités se sont ajoutées, comme le signalement des points de deal. Mais l'interactivité reste au cœur de moncommissariat.fr : "même si cela se passe derrière un écran, vous savez que vous parlez à un humain, et à un policier professionnel en plus," souligne Thipkaysone.

Écouter les besoins et les critiques des usagers

Le site est appelé à évoluer au début de l'année prochaine. Pour ce faire, la police nationale entend donner la parole à tous les usagers, qu'ils aient déjà utilisé moncommissariat.fr ou non. Pour les premiers, "on va leur demander s'ils nous ont trouvé facilement, s'ils ont compris facilement les réponses qu'on leur a faites. En résumé, est-ce qu'ils ont trouvé le service qu'ils étaient venus chercher," détaille la commissaire Caroline Mougnaud, responsable de moncommissariat.fr.

Pour les autres internautes, l'enjeu est de savoir "si la personne aurait souhaité faire des démarches en ligne, et jusqu'où elle aurait été prête à aller." Des sondages sur internet et des enquêtes en commissariat ont déjà entamé ce travail de conception d'un site "fluide et compréhensible à toutes et tous" conclut Caroline Mougnaud.

Si vous souhaitez, vous aussi, participer à l'élaboration de la nouvelle plateforme du commissariat numérique, vous avez jusqu'à ce mercredi 8 septembre pour vous inscrire. Il faut appeler le 05.40.12.15.42. Le premier atelier se tient le lendemain, jeudi 9 septembre, dans les locaux de moncommissariat.fr, tout près du quartier Saint-Augustin de Bordeaux, de 14 heures à 17 heures.