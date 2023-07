Gironde : La Réole, sur les bords de la Garonne, sacrée plus beau marché de France "et même de l'univers !"

"On est les champions, on est les champions !" La commune de La Réole est sacré plus beau marché de France. Il était précisément 13h36 ce jeudi 29 juin lorsque l'annonce du vainqueur a été officialisée durant le journal de 13h sur TF1. Les habitants, élus et commerçants, ont tous explosé de joie en apprenant la bonne nouvelle.

"Ici tout le monde se connaît"

Avec ses 4.300 habitants, La Réole est arrivé en tête des votes des internautes devant des concurrents de poids : Garéoult (Provence-Alpes-Côte d'Azur), Arras (Nord), Vannes (Bretagne), Grenade (Occitanie) ou encore Thouars (Nouvelle-Aquitaine).

Andrée et Andrée (à gauche) font connaissance avec Marie-Jeanne et ses copines rencontrées sur le marché de La Réole. © Radio France - Jules Brelaz

Le marché de la Réole se tient d'habitude tous les samedi matin mais une édition spéciale a été organisée ce jeudi à l'occasion du concours. Plus d'une centaine d'exposants se retrouvent tous les weekends sous les platanes des quais de la Garonne. Des étales aux couleurs bigarrés, des commerçants producteurs, des stands de chaussures et de vêtements, et des prix "moins chers qu'au supermarché", c'est ce qui fait la recette du succès, selon Laurette, une retraitée habituée des lieux.

"Nous sommes fiers d'avoir porté haut les couleurs de la région Nouvelle-Aquitaine"

Le plus beau marché de France est installé sur les quai de la Garonne, avec les murs d'enceinte historique de la ville d'un côté et de l'autre, une vue imprenable sur le pont de La Réole qui enjambe le fleuve. "C'est un peu notre pont de San Francisco", explique le maire Bruno Marty. "Ce marché, c'est une grande famille, 4.000 à 5.000 personnes s'y retrouvent tous les samedi, pour l'ambiance et la qualité des produits, puisque l'on a énormément de producteurs et de la vente directe", se félicite l'élu qui est aussi par ailleurs professeur des collèges, "en pleine correction des copies du brevet".

