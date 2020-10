Gironde : la saison du cèpe devrait être courte mais intense

Depuis quelques jours certaines forêts de Gironde sont prises d'assaut par les promeneurs. Et pour cause ! On assiste à une pousse assez spectaculaire du roi des champignons. La saison du cèpe a démarré tambour battant la semaine dernière.

Chacun a ses coins favoris : dans le Médoc, le Sud-Gironde ou le Bassin d'Arcachon. Ce mardi nous nous sommes enfoncés dans une forêt de chênes, quelque part du côté de Salles. On ne donnera pas le lieu exact, c'est secret, mais juste une info : La Leyre coule à quelques centaines de mètres de là. Sur un chemin on croise Alban avec en main un énorme cèpe.

Il doit faire près d'un kilo. J'en ai aussi plein le sac. Je suis passé hier au même endroit ils n'étaient pas là

En réalité cela fait une semaine qu'Alban passe ses matinées dans les bois et il n'est pas tout seul ! Un peu plus loin on croise Francis, panier rempli : "j'ai mes coins, je savais que j'en trouverais ici. On va pouvoir faire des bocaux pour les enfants à Noël".

Avis aux amateurs, apparemment cette année la saison du cèpe sera courte mais intense, de quoi remplir très vite le coffre de la voiture.