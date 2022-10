Gironde : la startup Toopi Organics obtient le feu vert pour vendre son engrais à base d'urine

Les grandes idées naissent parfois dans des petits coins. Après trois ans de recherches et d'expérimentations, la startup Toopi Organics, située dans l'Entre-deux-Mers, à Loupiac-de-la-Réole, vient d'obtenir le feu vert de l'Anses pour commercialiser son engrais agricole produit à partir d'urine humaine.

ⓘ Publicité

"Le fait aujourd'hui d'avoir l'autorisation de vendre en France, ça veut dire qu'on va pouvoir déployer des unités de recyclage dans le pays"

"L'urine contient naturellement de l'azote, du phosphore, du potassium, de l'eau, quasiment l'intégralité des éléments minéraux d'intérêts pour les plantes", explique Julien Saludas, directeur Recherche et Développement.

L'urine collectée est fermentée, purgée des éventuels résidus de médicaments, avant d'être redistribuée sous forme d'engrais naturels. © Radio France - Jules Brelaz

Un sésame qui "change tout"

Lorsque la bonne nouvelle est tombée mi-septembre, la vingtaine de salariés de Toopi Organics (phonétiquement "faire pipi" en anglais) a fait "la fête". L'autorisation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, "c'est la porte ouverte du coup à la commercialisation du produit", explique la startup qui bénéficie du soutien des élus locaux et du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine.

"L'odeur du produit fini rappelle la bière"

Des cuves à vins modifiées pour servir de fermenteurs, "process breveté" par Toopi Organics © Radio France - Jules Brelaz

Inaugurée en 2019 en présence du président de région Alain Rousset, l'usine de Loupiac recycle chaque année "250.000 litres d'urine en 250.000 litres de fertilisants naturels grâce à un processus de fermentation breveté". De l'or jaune auparavant collecté "dans les festivals de musique, les aires d'autoroute, les stades, les collèges, les lycées, les sites touristiques comme le Futuroscope", détaille la directrice générale Alexandra Carpentier. "Le feu vert de l'Anses, ça veut dire qu'on va pouvoir vendre en France et déployer des unités comme celle-ci ailleurs dans le pays."

La flambée des prix des engrais chimiques avec la guerre en Ukraine

La guerre en Ukraine et la crise énergétique ont fait "exploser les prix de l'azote, de l'urée, des engrais azotés". La startup Toopi Organics propose "une alternative à ces engrais qui sont d'autre part polluants."

"Il y a un article paru dans une revue scientifique extrêmement cotée qui s'appelle Nature, qui a expliqué que collecter l'urine de façon séparative, ça peut carrément sauver le monde. C'est-à-dire que les impacts en matière de gaz à effet de serre, de pollution, d'économie d'eau sont gigantesques. Donc nous, on est vraiment très heureux aujourd'hui de pouvoir commencer à se déployer en France."

Toopi Organics est à la recherche d'investisseurs publics et privés pour bâtir une vingtaine d'usines comme celle située à Loupiac. La startup est par ailleurs actuellement en discussion avec la plus grande chaîne française de fastfood dans le but de collecter directement l'urine dans ses restaurants.

Un engrais à base d'urine déjà utilisé en Belgique

Eleveur-céréalier dans le Hainaut, une province francophone de la Belgique, Etienne Allard expérimente depuis un an avec succès les fertilisants de la société Toopi Organics. "En fait, depuis toujours les sols recyclent les résidus des différentes cultures et des différents animaux. Et nous faisons partie de l'écosystème. Si l'urine peut être recyclé de cette manière-là, je pense que c'est une bonne chose."

"On envoie de l'urine dans les égouts avec systématiquement de l'eau, d'un point de vue environnemental, c'est une catastrophe écologique"

"Si on peut éviter de faire tourner des usines d'engrais qui sont quand même systématiquement classés sous sites Seveso, ce n'est quand même pas rien", remarque l'agriculteur. "Il faut savoir que l'engrais chimique a triplé, peut-être quadruplé sur une année suite à la crise en Ukraine et la crise énergétique. Le soir, je me dis - j'ai fait ma part."