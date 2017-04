Gironde : le CCAS de Lacanau conduit les seniors jusqu'au bureau de vote ce dimanche

Pour aider les seniors à accomplir leur devoir citoyen à Lacanau, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) organise le transport des plus âgées jusqu'à leur bureau de vote. 11 personnes se sont inscrites à ce dispositif. 3 d'entre elles résident à la maison de retraite de Lacanau.

Colette a 86 ans, elle est résidente de la maison de retraite de Lacanau depuis 4 ans, depuis qu'elle a fait un accident vasculaire cérébral (AVC). Dimanche, comme pour chaque élection, elle ira voter. "Mon ancienne carte électorale est pleine. Il y a plein de tampons dessus", précise-t-elle fièrement.

Accompagner jusqu'à l'isoloir

Dimanche après-midi, grâce au dispositif du CCAS, elle accomplira une fois de plus son devoir citoyen. Une aide-soignante viendra la chercher dans sa chambre pour la conduire en voiture jusqu'à l'isoloir et la ramènera ensuite à l'EHPAD. "C'est important le vote. Vous savez, j'ai vu ma maman tellement contente d'aller voter en 1945 que pour moi le vote ça fait partie de la vie", se confie cette évacuée de la guerre de 1940.

Pas de procuration

Quelques portes plus loin, Roger Thill, résident de la même maison depuis 3 ans s'est également inscrit pour se faire amener au bureau de vote dimanche. Cet ancien soldat de l'armée française a 93 ans et ne s'est jamais abstenu depuis sa majorité. Le senior ne peut plus conduire à cause d'une blessure de guerre au pied, mais il tient toutefois à mettre lui même son bulletin dans l'urne : "Je ne suis pas handicapé au point de faire une procuration. J'estime que c'est indispensable", s'exclame-t-il.

Recréer du lien social

Pour ces résident voter est bien plus qu'un devoir c'est aussi une façon de recréer du lien social : "C'est un moment d'échange parce qu'ils vont rencontrer des amis et des connaissances au bureau de vote. C'est une sortie aussi pour eux", estime Sandrine Techeney directrice du CCAS et de la maison de retraite de Lacanau.