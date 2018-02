Cela fait huit mois que Sabrina Sahli n'a pas vu ses deux filles. Comme, une centaine de parents chaque année, cette ludonnaise est victime d'un enlèvement d'enfants. Son ex-compagnon, et ses ex beaux parents retiennent en Tunisie ses filles de 6 et 3 ans depuis l'été dernier.

Ludon-Médoc, France

Samedi, 16 heures devant la mairie de Ludon-Médoc, Sabrina Sahli dispose sur une table des bonbons, et un gâteau avec trois bougies. A côté, il y a même le cadeau d'anniversaire qu'elle a acheté pour sa fille Lilya dont c'est l'anniversaire. Cela fait huit mois que cette maman n'a pas pu la serrer dans ses bras : "Aujourd'hui je suis une maman en suspens. J'attends toute la journée près du téléphone pour avoir des nouvelles car heureusement le contact n'est pas rompu avec mon ex-compagnon. Mais cette situation ne peut pas durer, je souffre de ne plus avoir mes filles avec moi."

Les contacts téléphoniques sont la seule chose qui me maintient en vie." Sabrina Sahli

Comme tous les ans, en juin, la jeune maman envoie ses filles en Tunisie dans son ex belle famille. Mais deux mois plus tard, ces derniers refusent de remettre les deux enfants dans l'avion. Depuis, elles vivent à Makthar près de la frontière algérienne, avec leur père et leurs grands-parents paternels. Mais Sabrina tient, et se bat pour récupérer ses filles : "J'ai porté plainte pour soustraction et détention d’enfants. J'ai rempli un nombre incalculable de dossiers, je suis allée voir des magistrats, j'ai mis une pétition en ligne, j'ai même écrit au Président de la République."

LMes seuls contacts qu'entretient désormais Sabrina avec ses filles sont téléphoniques. © Radio France - Olivia Chandioux

Au mois de mars Sabrina s'envolera pour la Tunisie pour revoir ses filles. Sans savoir si son ex-compagnon acceptera qu'elle les ramène en Gironde avec elle. La soustraction d’enfant par un ascendant est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende par la loi française.