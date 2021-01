Gironde : le couvre-feu à 18h, un passage anecdotique dans le plus petit village de France

Le couvre-feu ne se ressent pas de la même manière quand on vit en ville ou à la campagne et cela se vérifie à Castelmoron-d'Albret, le plus petit village de France situé en Gironde. Ce samedi, le couvre-feu est étendu de 20h à 18h pour toute la France afin d'enrayer l'épidémie de Covid-19.

Dès ce samedi, à 18h, tout le monde à la maison et cela même dans les plus petits villages de France ! Le couvre-feu grignote deux heures et passe de 20h à 18h. Cette mesure est prise par le gouvernement pour tenter d'endiguer l'épidémie de Covid-19 qui repart de plus belle ces dernières semaines. La France est dans "une situation maitrisée mais fragile", d'après le premier ministre, Jean Castex.

La mairie de Castelmoron-d'Albret, au coeur de ce petit village de 3,54 hectares. © Radio France - Yvan Plantey

En Gironde, cette mesure ne sera pas vécue de la même façon de la part des habitants de la métropole de Bordeaux ou des habitants du reste du département, en particulier les zones les plus rurales. La Gironde abrite la commune la plus petite en superficie : Castelmoron-d'Albret et ses 3,54 ha, cela représente trois à quatre fois moins que la place des Quinconces, à Bordeaux.

Le maire de Castelmoron-d'Albret, en Gironde : André Grèze. © Radio France - Yvan Plantey

Hélène Fronty, avocate en retraite active, habite ici depuis plusieurs années et pour elle, comme pour la cinquantaine d'habitants, ce couvre-feu ne va rien changer. "On a toujours respecté les confinements et autres mesures ici, car il y a des personnes âgées et elles ne veulent pas courir de risque", explique-t-elle.

Malgré sa taille, le village de Castelmoron-d'Albret garde un charme singulier. © Radio France - Yvan Plantey

"On prendra l'apéro plus tôt !"

Ce "couvre-feu deuxième version" devrait passer un peu inaperçu ici, à Castelmoron-d'Albret. Certains de ses habitants relativisent : "18h ? C'est pas grave, on prendra l'apéro plus tôt !", lance l'un d'eux, voisin du maire André Grèze. Le premier magistrat du village reconnaît que "ce couvre-feu ne va rien changer ici. Les habitants qui travaillent sont dans les vignes à proximité ou alors il y a pas mal de seniors, donc ils sont à la retraite".

Ça va être un peu tendu le soir pour rentrer du travail mais on va s'organiser - Marie, une trentenaire qui habite Castelmoron-d'Albret

Marie vient tout juste d'emménager à Castelmoron-d'Albret et elle habitait à Libourne. "J'y travaille toujours et ça me fait 30 à 35 minutes de voiture pour venir donc ça va être un peu tendu le soir pour rentrer du travail mais on va s'organiser" assure cette trentenaire dont le ventre commence à former une ogive pleine de vie.

L'humour au service de la propreté de la commune de Castelmoron-d'Albret. © Radio France - Yvan Plantey

L'avantage d'un village de cette taille, rappelle le maire, c'est que si quelqu'un manque d'huile, de vinaigre ou de sel, les autres habitants ne sont jamais loins pour l'aider.