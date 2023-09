Gironde : le département prépare un plan de sauvegarde pour faire face aux aléas climatiques

Le dispositif doit permettre aux collectivités locales de mieux réagir face aux crises auxquelles nous aurons à faire face.

Objectif de ce Plan départemental de sauvegarde : favoriser les échanges entres les communes de la Gironde et les différents services de secours afin que tout le monde soit prêt le jour J pour évacuer et prendre en charge des sinistrés ou des victimes.

Il faut tirer les leçons des récentes crises, voir ce qui a fonctionné et ce que l'on peut améliorer. Le 22 septembre dernier les maires du département étaient invités à Hostens pour une conférence animée par des élus récemment touchés par des incendies ou des inondations.

Quand je suis arrivée à la mairie il n'y avait pas de plan communal de sauvegarde. La période que nous venons de traverser va nous permettre de mieux anticiper une future crise - Mylène Doreau, maire de Guillos

Incendies de l'été 2022, grêle un mois plus tôt, inondations à Paillet en 2014 sans parler des tempêtes de 1999 et 2009, la Gironde est un laboratoire grandeur nature des risques climatiques. Si on ne peut pas anticiper ces catastrophes on peut essayer quand même de mieux s'y préparer.

