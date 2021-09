La préfecture de Gironde annonce l'allègement des mesures sanitaires dans le département. A compter de ce vendredi 1er octobre, le masque n'est plus obligatoire dans les établissements soumis au pass sanitaire. Il reste en vigueur dans les marchés, brocantes ou arrêts de transports en commun.

Gironde : le masque n'est plus obligatoire dans les lieux où le pass sanitaire est requis

L'étau se desserre légèrement autour des mesures sanitaires en Gironde. La préfète, Fabienne Buccio, annonce dans un communiqué un allégement des restrictions à compter de ce vendredi 1er octobre et un "retour progressif à la vie normale". Une décision prise parce que le taux d'incidence du Covid-19 est passé en dessous de seuil d'alerte en début de semaine.

Le port du masque n'est plus obligatoire dans les établissements dont l'accueil du public est soumis au pass sanitaire. Ça concerne donc les restaurants, bars, cinémas, salles de sports, piscines, musées ou encore les bibliothèques.

Obligatoire dans les rues Sainte-Catherine et porte Dijeaux

Le masque demeure obligatoire pour toutes les personnes de plus de 11 ans où le pass sanitaire n'est pas requis : marchés, brocantes et ventes aux déballages ouverts, files d'attente, abords des établissements scolaires, stations et arrêts de transports en commun.

Le port du masque est également en vigueur dans les rues Sainte-Catherine et Porte Dijeaux à Bordeaux, mais uniquement entre 12h00 et 19h00.