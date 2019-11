Gironde : à Sainte-Foy-la-Grande, le pont suspendu bientôt inspecté

L’enquête avance ce mardi après l'effondrement du pont à Mirepoix-sur-Tarn qui a entraîné la mort de deux personnes. Sur les 2 000 ouvrages que compte la Gironde, il y a le pont suspendu entre Pineuilh et Port-Sainte-Foy. Il a été en partie rénové et doit être inspecté l'année prochaine.

Sainte-Foy-la-Grande, France

Après l'effondrement d'un pont à Mirepoix-sur-Tarn qui a entraîné la mort de deux personnes lundi, la question du poids du camion est au cœur de l'enquête. Le procureur de la république de Toulouse a indiqué ce mardi que le poids du véhicule atteignait les plus de 50 tonnes, et serait "la cause immédiate et apparente de l'accident", sur un pont suspendu avec une capacité maximale de 19 tonnes.

2 000 ponts en Gironde

Chez nous en Gironde, il y a 2 000 ponts, dont un suspendu qui relie les communes de Sainte-Foy-la-Grande et Pineuilh (Gironde) à Port-Sainte-Foy (Dordogne) sur la départementale 936 E6. Ici, pas de limitation de poids, tous les camions peuvent passer. "Avec ce pont, on ne risque rien à mon avis, il est court, il est costaud, même si on est sûrs de rien." estime Didier, 67 ans, chauffeur poids-lourd à la retraite. Mais les ponts suspendus lui ont déjà causé de belles frayeurs dans sa carrière : "Je sortais de Montélimar et je n'avais quasiment rien dans le véhicule, j'allais livrer de l'autre côté d'un pont. J'avoue que quand je suis passé sur ce pont suspendu j'ai eu la peur de ma vie, j'étais bien dans le tonnage, mais je me suis dit plus jamais de ma vie."

Pas d'inquiétude chez les habitants

Lui, comme la plupart des habitants, n'est pas inquiet en traversant le pont entre Pineuilh et Port-Sainte Foy, malgré les tremblements remarqués au passage des camions. "C'est vrai que quand je passe à pied et s'il y a des camions, le pont bouge, mais je n'ai pas peur, je suis confiante" témoigne Marie-Françoise, une habitante. Il faut dire que l'ouvrage, construit en 1961, a été en partie refait à neuf en 2015 selon le département de la Gironde, avec notamment des traitements contre la corrosion et le remplacement du garde-corps. Il devrait être inspecté en détail l'année prochaine.