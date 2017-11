Gironde : le secrétariat du Père Noël ouvrira dès le 9 novembre à Libourne

Une soixantaine de lutins postiers seront à pied d'oeuvre dès jeudi prochain à Libourne, pour assister le Père Noël, qui s'attend à recevoir au moins autant de courrier que l'an dernier: 1,2 millions de lettres, venues de 140 pays.

C'est une tradition depuis 55 ans : le Père Noël ouvre chaque année son secrétariat à Libourne. Dès le jeudi 9 novembre, une soixantaine de lutins postiers seront mobilisés pour pondre aux lettres et emails qui lui seront adressés. En 2016, plus de 1,2 million d'enfants de 140 pays lui avaient écrit.

Forcément très occupé la dernière semaine avant Noël, le Père Noël précise que les courriers, électroniques ou non, devront lui être envoyés avant le 18 décembre afin qu'il ait le temps de répondre. Et aux enfants auxquels il répondra, il enverra une carte postale à colorier, afin de patienter jusqu'à l'arrivée des cadeaux. Pour le courrier manuscrit, une adresse unique "Père Noël" est à inscrire sur l'enveloppe ou le colis, sans oublier de mentionner le nom, le prénom et l'adresse de l'enfant au dos.

Toujours plus branché, le Père Noël a par ailleurs annoncé s'associer à l'application BlinkBook, qui permet d'animer un coloriage, en mettant en mouvement une version personnalisée de la carte postale, sur mobile et tablette

L'an dernier, plus de 91.000 enfants avaient fait le choix de le contacter par courrier électronique sur le site internet de la Poste.