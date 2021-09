Gironde : "Les aides à domicile méritent de sortir de la précarité"

France Bleu Gironde : Vous avez créé le collectif "La force invisible des aides à domicile" en juin 2020, juste après le premier confinement. Qu'est ce qui a motivé sa création ?

Anne Lauseig : Un dimanche soir je suis rentrée chez moi après une journée intense où j'avais pris toutes les angoisses de mes bénéficiaires. Il était 20 heures. Je me suis assise sur le canapé et je me suis dit "je suis seule". Mon mari juste à côté me répond "mais non, tu n'es pas seule, je suis là". Je lui ai dit "non, tu ne comprends pas, je suis seule dans le métier et je n'en peux plus. Donc il faut que je fasse quelque chose." Et l'idée du collectif est arrivée là. Aujourd'hui nous avons des adhérents dans toute la France.

Pendant le premier confinement vous étiez en première ligne. Vous avez beaucoup travaillé, parfois sans masque. Votre salaire a-t-il augmenté ?

C'est vrai qu'on était en première ligne. On était le seul lien que le bénéficiaire pouvait avoir puisque tous les paramédicaux ne venaient plus à domicile. Donc c'était nous qui faisions le lien. La famille ne venait pas et c'est là où ils se sont rendus compte qu'on était important. Personnellement j'ai touché une prime de 1.250 euros. En revanche, le salaire des aides à domicile n'a pas augmenté. En moyenne c'est 972 euros pour un temps partiel imposé.

Que demandez-vous aujourd'hui ?

D'abord une revalorisation des salaires et puis des temps partiels qui se transforment en temps pleins. On a prouvé pendant la crise qu'on était capable de créer ces temps-pleins. Quand les filles faisaient 180 heures sur le terrain, forcément 151 heures c'est facile de les faire pour sortir de cette précarité. Ensuite, on demande de la formation parce qu'on n'est pas formé sur les pathologies comme Alzheimer ou Parkinson. Aujourd'hui il faut bien comprendre que nous faisons un métier d'utilité publique.