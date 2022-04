Gironde : les archives du procès Papon ouvertes au public à Bordeaux de façon anticipée

"C'est exceptionnel", résument les responsables des Archives départementales de la Gironde. C'est à leur demande que le gouvernement a autorisé l'accès, de façon anticipée, aux archives du procès de Maurice Papon.

L'exposition consacrée aux procès filmés est à voir dans la salle de voûtes des archives départementales de la Gironde. © Radio France - Jules brelaz

L'ancien secrétaire général de la préfecture de la Gironde a été condamné en 1998 à Bordeaux pour complicité de crimes contre l'humanité. Parmi les documents exposés au public pour la première fois figurent des ordres d'arrestation et de déportations de Juifs entre 1942 et 1944, des feuilles dactylographiées et signées de la main du haut-fonctionnaire du régime de Vichy. Ce sont notamment ces pièces à conviction qui ont permis la condamnation de Maurice Papon au terme du plus long procès de l'histoire judiciaire française.

Documents relatifs au procès de Maurice Papon exposés aux Archives départementales de la Gironde. © Radio France - Jules Brelaz

"Ce qui est très choquant c'est de voir ces documents administratifs, c'est comme des réunions municipales sauf que là on décide d'exterminer les Juifs", raconte Jean-Marc, un habitant d'Arbanats, petit village situé entre Bordeaux et Langon. "Nous habitons près du domaine viticole où Maurice Papon avait été placé en résidence surveillée à sa sortie de prison pour raison de santé."

"Des faits toujours actuels" selon Arno Klarsfeld, avocat au procès Papon

L'exposition dévoile notamment un courrier de Maurice Papon au chef de la gare Saint-Jean pour réquisitionner deux wagons afin de déporter des Juifs dans le camp de Drancy. Ces Girondins ont ensuite été envoyés dans les camps de la mort. "Ça fait froid dans le dos", confie Véronique Pizani, des Archives départementales de la Gironde.

Lors du procès Papon entre octobre 1997 et avril 1998, l'avocat Arno Klarsfeld représentait l'association des fils et filles de déportés juifs de France. "Celui qui se plonge dans ces documents verra des faits toujours actuels aujourd'hui : qu'une administration élevée pourtant dans les valeurs républicaines, peut changer, du tout au tout, si le pouvoir en place devient un pouvoir autoritaire ou dictatorial, comme l'était celui du maréchal Pétain au pouvoir à l'époque, un régime xénophobe et antisémite."

Document exposé aux Archives départementales de la Gironde © Radio France - Jules brelaz

"Maurice Papon avait été dans les meilleures écoles, il avait fait Science-Po et il a non seulement spolié les juifs, mais il a organisé leur déportation. Des enfants, des femmes et des hommes envoyés de Mérignac vers Drancy et de Drancy, ensuite, ils avaient été envoyés à la mort", rappelle le fils du célèbre couple de chasseurs de nazis Serge et Beate Klarsfeld.

"L'histoire se répète" - Anne, une professeur d'histoire retraitée

"J'avais assisté au procès de Maurice Papon avec mes élèves que j'amenais en tant que prof d'histoire, se souvient Anne, une visiteuse. Maintenant que je suis à la retraite, je pense amener mes petits-enfants voir cette exposition, pour qu'ils soient conscients de ce qui est arrivé et de ce qui peut recommencer."

Des extraits vidéos du procès de Maurice Papon sont exposés aux archives départementales de la Gironde. © Radio France - Jules brelaz

Ces documents officiels portant tampon de l'administration de Vichy ne devaient pas être ouverts au public avant dix ans, comme l'impose le code du patrimoine. Mais le garde des Sceaux Eric Dupont-Moretti et la ministre de la Culture Roselyne Bachelot ont accordé une dérogation pour que ces pièces puissent "être librement communiquées", selon l'arrêté publié au Journal officiel le 4 avril.

L'exposition "Filmer les procès, un enjeu social. De Nuremberg au génocide des Tutsi au Rwanda" est à découvrir jusqu'à 4 novembre 2022 aux Archives départementales de la Gironde (72, cours Balguerie-Stuttenberg à Bordeaux)