Ils ne seront probablement jamais indemnisés. "Judiciairement, on n'a plus rien en cours, explique à l'AFP Jean-José Guichet, président du syndicat des copropriétaires. Il nous reste toujours l'Europe et la Cour européenne de justice, mais malheureusement, ce serait long et très coûteux. On commence à être très las".

L'océan était à 200 mètres du Signal en 1967... © Radio France

Les 75 co-propriétaires du Signal, cet immeuble de Soulac-sur-Mer abandonné depuis 2014, en raison de menaces d'effondrement dues à l'érosion, ont probablement mené leur dernier combat judiciaire. Ce jeudi, le Conseil d'Etat a refusé leur demande d'indemnisation, donnant raison à la Cour administrative d'appel de Bordeaux, qui avait déjà débouté le syndicat en février 2016. Le 6 avril dernier, c'est le conseil constitutionnel, répondant à une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC), qui leur avait également donné tort, confirmant une loi qui régit le fond d'indemnisation.

Celle-ci prévoit que des propriétaires peuvent être indemnisés dans plusieurs cas de figure, parmi lesquels les crues ou les avalanches, mais pas en cas d'érosion dunaire, comme à Soulac-sur-Mer. Depuis plus de six ans, les co-propriétaires s'efforcent de faire entrer ce volet dans cette loi, mais ont perdu tous les combats judiciaires qu'ils ont menés. 16 des 75 co-propriétaires sont d'ailleurs décédés depuis le début du voler judiciaire.

Egalement un volet législatif

SI le combat judiciaire semble définitivement perdu, l'érosion dunaire pourrait désormais s'inviter sur les bancs de l'Assemblée. Le 16 mai le Sénat s'était déclaré favorable, à la quasi unanimité, à son incorporation dans la liste des catastrophes naturelles, dans une proposition de loi porté par la sénatrice PS de la Gironde, Françoise Cartron.

Le Signal, en janvier 2014. © Maxppp - Maxppp

Mais le gouvernement avait émis un avis défavorable, préparant "un texte plus complet et plus ambitieux", selon la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson. Début juin, les co-propriétaires avaient été reçus au ministère de l'écologie Nicolas Hulot, qui ne s'était pas engagé fermement sur un projet de loi.

La seule bonne nouvelle de ce feuilleton pour les propriétaires. Le préfet de la Gironde Didier Lallement avait annoncé, début juin également, que l'Etat prendrait en charge de désamiantage de l'immeuble. Construit en 1967, à l'époque à 200 mètres de l'océan, le Signal se trouve désormais à une dizaine de mètres du rivage. Il avait été abandonné en janvier 2014, en raison du risque d'effondrement.