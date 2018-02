Une délégation composée d'enseignants, de parents d'élèves et d'un représentant de la mairie doit rencontrer ce mercredi un responsable de l'inspection d'académie. Ils dénoncent un manque de moyens et d'effectifs pour des classes de plus en plus chargées et difficiles.

Castillon-la-Bataille, France

Les enseignants de l'école élémentaire Henri Bardon de Castillon-la-Bataille n'en peuvent plus. "Mon école va craquer" ce sont les mots d'Emmanuee Dat, la directrice de l'établissement scolaire. Une délégation composée d'enseignants, de parents d'élèves et d'un représentant de la mairie vont rencontrer ce mercredi un responsable de l'inspection d'académie de la Gironde. Ils dénoncent un manque de moyens qui entraîne un manque d'effectifs alors que les classes sont de plus en plus chargées et difficiles. L 'établissement est classé en REP rural, en réseau d'éducation prioritaire, et accueille 220 élèves cette année pour 11 enseignants.

Des effectifs qui augmentent

En un an à l'école de Castillon-la-Bataille, le nombre d'élève dans les classes de CE2, CM1, CM2 a augmenté. Les effectifs sont passés de 20 à 27 élèves. "On essaie d'être partout à la fois. C'est toujours plus compliqué avec 27 qu'avec 20 puisqu'en REP nos élèves sont en difficulté" explique Christelle Bonnamy, enseignante à l'école Henri Bardon depuis 20 ans. "La seule solution que l'on trouve c'est de différencier au maximum, faire un programme adapté à chaque enfant mais quand il y a plus de monde dans les classes c'est difficile" poursuit-elle.

Des enfants avec "des difficultés sociales importantes"

Depuis la rentrée 10 élèves ont quitté l'école mais 30 nouveaux sont arrivés. Des enfants qui ne parlent pas bien français et qui ont "des difficultés sociales importantes." Résultat, les enseignants ne s'en sortent plus. "Sur les 30 qui sont arrivés il y en a 13 qui n'ont jamais été scolarisés en France. On reçoit des personnes de l'étranger. Beaucoup arrivent du Maroc via l'Espagne ou l'Italie." explique Emmanuel Dat, la direction de l'école élémentaire de Castillon-la-Bataille qui poursuit "Ces nouveaux arrivants sont souvent dans la précarité. Autour de Castillon on est autour de 55 % de personnes appartenant à la catégorie socioprofessionnelle défavorisée et à l'école on arrive à 70%"

Un public particulier qui nécessite une attention particulière. Mais l’établissement manque d’effectifs pour faire face correctement à ces problématiques. En attendant, l'école multiplie les initiatives comme la création d'un jardin partagé avec les élèves comme l'explique Emmanuel Dat :