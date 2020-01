Gironde : les gendarmes appellent à la prudence après la découverte de plusieurs obus sur les plages

Les gendarmes de la Gironde appellent à la prudence sur leur page Facebook, car plusieurs obus et engins explosifs ont été découverts ces derniers jours sur les plages girondines. Des objets déterrés à cause de l'érosion et des passages des dernières tempêtes.